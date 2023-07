Lors de la rencontre. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam considère les États-Unis en général et l'État du Nebraska en particulier comme l'un de ses partenaires importants, souhaitant que des relations économiques et commerciales se développent durablement, créant ainsi une base pour approfondir le partenariat intégral en la matière.Parallèlement à cela, on s'attend à ce qu'il y ait une nouvelle vague de coopération commerciale et d'investissement entre les entreprises du Nebraska et du Vietnam , apportant des avantages aux entreprises et habitants des deux pays en général et à la communauté des affaires de Nebraska en particulier.Cette information a été affirmée le 13 juillet à Hanoi par le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai lors d'une rencontre avec M. Jim Pillen, gouverneur de l'État du Nebraska des États-Unis et des entreprises de l'État du Nebraska pour discuter des questions de coopération économique et commerciale.Il s'agit de la 2e visite des gouverneurs du Nebraska au Vietnam en 5 ans, dans le cadre d’une série d'activités pour célébrer le 10e anniversaire de l'établissement du partenariat intégral Vietnam - États-Unis (2013 - 2023).Le vice-ministre Do Thang Hai s'est félicité de cette visite du gouverneur Jim Pillen et a affirmé qu'avec la vision et l'orientation à long terme, les relations bilatérales entre le Vietnam et le Nebraska connaîtront des développements positifs et substantiels et témoignent de l'approfondissement du partenariat de coopération entre le Vietnam et les États Unis.Les deux parties ont reconnu les réalisations exceptionnelles de la coopération commerciale entre le Vietnam et le Nebraska ces dernières années, avec la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux en 2022 de 119 millions de dollars, en hausse de 19 % par rapport à 2021, représentant 0,8 % du chiffre d'affaires total à l’import-export de Nebraska avec le monde.Cette performance s’explique par l'initiative, la vision stratégique des gouvernements des deux pays et la coordination active et la mise en œuvre efficace des agences compétentes du Vietnam et des États-Unis, tant au niveau fédéral qu'au niveau des États dans la promotion de l’ouverture de marchés, le règlement des problèmes et des obstacles dans les relations économiques et commerciales bilatérales.Nebraska est également un État avec des points forts dans la production agricole, l'élevage, la production d'éthanol, les biocarburants et l'éducation. Ce sont des domaines où les deux parties peuvent renforcer la coopération à l'avenir.Le vice-ministre Do Thang Hai a proposé aux entreprises d'État du Nebraska d'étudier et d'étendre davantage les investissements directs étrangers dans le secteur agricole au Vietnam, en particulier dans les domaines de l'agriculture de haute technologie, de la production d'éthanol, des biocarburants et de la technologie industrielle et des machines pour moderniser le secteur agricole. .Pour sa part, le gouverneur du Nebraska, Jim Pillen, a hautement apprécié la position et le rôle du Vietnam, affirmant le principe selon lequel les échanges commerciaux doivent apporter des bénéfices et des valeurs durables au peuple, donnant la priorité à la promotion des investissements efficaces et à la protection de l'environnement, créant ainsi un nouvel élan pour le développement des relations économiques, commerciales et d'investissement du Nebraska avec le Vietnam.- VNA