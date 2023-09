Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh s'adresse à l’Université de Georgetown. Photo : VNA

Washington D.C. (VNA) - A l'occasion de sa participation à la Semaine de haut niveau de la 78e session de l’Assemblée générale de l’ONU et aux activités bilatérales aux États-Unis, le 19 septembre (heure locale), le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité l’Université de Georgetown à Washington, D.C.Dans son discours, le chef du gouvernement a passé en revue les étapes importantes des relations Vietnam-États-Unis, dont l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique intégral à l’occasion de la récente visite du président américain, Joe Biden, au Vietnam.Pham Minh Chinh a déclaré que les deux parties devaient se concentrer sur la concrétisation de la mise à niveau de ces relations en stratégies, programmes et plans d'action, projets et activités de coopération commerciale concrets.Selon le dirigeant vietnamien, il est également nécessaire aux deux pays de renforcer la compréhension mutuelle, d’instaurer et de consolider la confiance politique entre dirigeants, hommes politiques et peuples des deux pays. A côté du renforcement des échanges et des contacts de haut niveau, il faut élargir les échanges et les dialogues dans les domaines d'intérêt commun, promouvoir la coopération décentralisée et les échanges entre les peuples, a-t-il estimé.Les deux parties doivent identifier la coopération économique, commerciale et d'investissement comme le principal moteur des relations bilatérales, a-t-il ajouté, avant d’appeler les États-Unis à accélérer le processus pour la reconnaissance du statut d’économie de marché du Vietnam, à ouvrir davantage le marché aux produits vietnamiens, à aider les entreprises vietnamiennes à accéder aux technologies avancées et à encourager les entreprises américaines à investir dans de grands projets au Vietnam…Le Premier ministre vietnamien a également insisté sur la nécessité de poursuivre la coopération efficace en matière de défense et de sécurité, de continuer à promouvoir la résolution des conséquences de la guerre.Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam était prêt à jouer un rôle de passerelle dans la promotion d'une coopération multiforme entre l'ASEAN, les pays de la sous-région du Mékong, les États-Unis et d'autres partenaires...Le Premier ministre s’est déclaré convaincu qu'avec la détermination, la confiance et la sincérité, les relations entre les deux pays continueraient à être renforcées et développées.Le discours du Premier ministre vietnamien a été accueilli avec enthousiasme par le recteur de l'Université de Georgetown, Joel Hellman, ainsi que par les professeurs et les étudiants de cet établissement, qui lui ont ensuite posé plusieurs questions sur divers sujets liés au changement climatique et aux relations américano-vietnamiennes.-VNA