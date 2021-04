Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce , Tran Tuan Anh . Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam et les États-Unis continueront à se coordonner pour résoudre globalement les intérêts des deux parties, maintenir ainsi les relations commerciales stables et parvenir à une balance commerciale harmonieuse, durable et mutuellement avantageux.

Lors de leur récente conservation téléphonique, le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh et la nouvelle représentante américaine en cheffe au commerce, Katherine Tai ont affirmé que les relations Vietnam - États-Unis connaissent un développement heureusement dans tous les domaines après 25 ans de nomalisation des liens bilatéraux.

Le ministre Tran Tuan Anh s’est déclaré convaincu que les relations bilatérales continueront une croissance dynamique et stable, dont la coopération économique et commerciale est le menu et la force motrice pour dynamiser des liens entre Hanoï et Washington.

De son côté, Mme Katherine Tai a apprécié les résulats du dialogue pragamtique et efficace via le mécanisme du Conseil du commerce et de l’investissement Vietnam – Etats-Unis (TIFA), qui a permis aux deux parties de trouver des solutions appropriées pour résoudre d'une façon satisfaisante à de nombreuses questions économiques et commerciales, contribuant à promouvoir les activités d'échanges commerciaux bilatéraux.

Selon les statistiques du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, le commerce bilatéral a dépassé 90 milliards de dollars pour la première fois en 2020 et ciblent 100 milliards cette année.

Ces cinq dernières années, les exportations vietnamiennes vers les États-Unis ont augmenté de 230% et les importations vietnamiennes, de 175%. Les États-Unis deviennt le plus grand exportateur du Vietnam et ce dernier est actuellement le 10e partenaire commercial des États-Unis. -VNA