Le Caire, 2 décembre (VNA) - Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et l'Association des hommes d'affaires égyptiens ont organisé une conférence le 2 décembre au Caire pour examiner le potentiel commercial et les opportunités dans le domaine des produits de base et de la logistique.

Cet événement vise à échanger l’information, renforcer la promotion des investissements et la connectivité commerciale entre les deux pays.

L’ambassadeur du Vietnam en Egypte Tran Thanh Cong a rappelé les réalisations sociales et économiques enregistrées par le Vietnam au cours des 30 dernières années, soulignant que la coopération économique et commerciale entre les deux pays avait enregistré des résultats encourageants, mais qu’ils s’avèrent modeste par rapport à leur potentiel en raison du manque d’informations. Dans ce contexte, la promotion du commerce et des investissements revêtira une grande importance, a-t-il ajouté.



Tran Thanh Binh, chef de la mission du ministère de l’Industrie et du Commerce, a déclaré que la valeur commerciale bilatérale de 470 millions de dollars enregistrée l'année dernière n'a pas permis de refléter correctement ce potentiel. C’est pourquoi, dans le temps à venir, les deux pays doivent résoudre leurs problèmes en suspens afin de renforcer le commerce bilatéral, en particulier dans le contexte où chaque pays dispose de produits avantageux pouvant pénétrer l’autre marché.

S'adressant à un correspondant de la VNA, Mohamed Youssef, directeur exécutif de l'Association des hommes d'affaires égyptiens, a déclaré que les deux pays devaient surmonter les obstacles et les difficultés pour atteindre le commerce bilatéral à un milliard de dollars dans les années à venir. Il est de la plus haute importance que les milieux d’affaires des deux pays intensifient leurs contacts pour une meilleure compréhension, élargissant ainsi la portée de leurs investissements et de leur coopération, a-t-il ajouté.

Au cours de la conférence, les demandes concernant le marché vietnamien des produits de base ont été réglées et de nombreuses entreprises égyptiennes ont souhaité accroître leurs exportations vers le Vietnam, tandis que les homologues vietnamiens ont évoqué l'idée que les deux parties devraient renforcer leur coopération afin de hiérarchiser leurs principaux produits d’intérêt commun.-VNA