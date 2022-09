Truong Quang Hoai Nam, vice-président de la Commission des relations extérieures du CC du PCV (centre) et Salah Adly, secrétaire général du Parti communiste égyptien. Photo: VNA



Le Caire (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail du 27 au 29 septembre en Egypte, Truong Quang Hoai Nam, vice-président de la Commission des relations extérieures du CC du PCV, a rencontré des officiels du Parlement et des représentants des Partis politiques, en vue de promouvoir la coopération multiforme entre les deux pays.

Lors des rencontres, Truong Quang Hoai Nam a affirmé que le Vietnam et l'Égypte entretenaient une amitié traditionnelle de longue date et ont un grand potentiel de coopération dans divers domaines, notamment l'économie, le commerce, l'investissement, la culture et le tourisme.

Il a exhorté les deux parties à continuer à se coordonner dans la mise en œuvre efficace des accords de coopération signés par les deux pays à l'occasion de hautes visites des dirigeants des deux pays en 2017 et 2018.

Il a souligné que le Vietnam attachait toujours une grande importance et apprécie le rôle de l'Égypte au Moyen-Orient et en Afrique.

Avec plus de 100 millions d'habitants, l'Égypte est un énorme marché et un partenaire potentiel pour le Vietnam, a-t-il affirmé, qui s’est déclaré convaincu qu'avec la confiance politique ainsi que les aspirations légitimes des deux peuples, les deux pays continueront à promouvoir les relations de coopération multiforme et à se soutenir mutuellement lors des forums multilatéraux, régionaux et internationaux d’intérêt commun, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement.

Des représentants de Partis politiques et des parlementaires égyptiens ont proposé aux deux pays de trouver des solutions pour renforcer davantage la coopération bilatérale dans les domaines où les deux parties ont des atouts.

Les deux parties ont également discuté de nombreuses questions d'intérêt commun, telles que le changement climatique et la sécurité alimentaire.

Les deux parties ont convenu que le Vietnam et l'Égypte doivent renforcer l'échange de délégations à tous les niveaux et promouvoir activement la connexion entre les communautés d'affaires des deux pays, ainsi que donner des solutions pour renforcer la compréhension mutuelle, la coopération dans tous les domaines à long terme, notamment dans l'économie, le commerce, l'investissement, la culture, le tourisme et les échanges entre les deux peuples pour les intérêts communs. -VNA