Hanoï (VNA) - Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha a eu une séance de travail en ligne le 13 juillet avec le directeur général du Fonds mondial pour la nature (WWF) Marco Lambertini.

Ils ont discuté de l'élaboration et de la mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d'action national pour la biodiversité (NBSAP) du Vietnam et du Cadre mondial pour la biodiversité (GBF) ; des préparatifs de la 15e réunion de la Conférence des Parties (COP 15) à la Convention sur la diversité biologique (CDB) et de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC - COP 26).

Ils ont également proposé des mesures pour accélérer la mise en œuvre de l'initiative "Engagement des dirigeants pour la nature".

Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha lors de la séance de travail en ligne avec le directeur général du Fonds mondial pour la nature ( WWF ) Marco Lambertini. Photo: VNA

Le directeur général Marco Lambertini a apprécié des actions concrètes et pionnières du Vietnam en matière de conservation de la nature avant d'appeler le pays à soutenir les objectifs fixés par le WWF lors de la COP 15.

Le ministre Tran Hong Ha a exhorté le WWF à partager avec le Vietnam ses expériences et nouveaux modèles en matière de préservation de la biodiversité.

Il s'est déclaré convaincu que le WWF jouerait bien son rôle de passerelle entre les pays pour promouvoir leur coopération dans la mise en œuvre des objectifs communs de conservation de la nature. -VNA