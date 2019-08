Hanoi (VNA) - Le Timor Leste apprécie toujours le soutien à lui accordé pendant la guerre et au cours des 20 dernières années, a déclaré le Premier ministre est-timorais Taur Matan Ruak à l’envoyé spécial du Premier ministre vietnamien et ministre de l’Information et de la Communication, Nguyên Manh Hung.

L’envoyé spécial du Premier ministre vietnamien, Nguyên Manh Hung (à gauche) et le Premier ministre est-timorais, Taur Matan Ruak. Photo : VNA

Recevant jeudi 29 août l’envoyé spécial du Premier ministre vietnamien, le chef du gouvernement est-timorais a déclaré que son pays admire grandement les efforts du Vietnam et qu’il tirera les leçons des expériences du Vietnam.Taur Matan Ruak a souligné le potentiel et les opportunités de coopération économique entre son pays et le Vietnam dans les temps à venir.Il a salué le développement de Telemor, une filiale du groupe de télécommunications vietnamien Viettel au Timor Leste, qui est actuellement le plus grand opérateur de téléphonie mobile de son pays, représentant 54% du marché des abonnés à la téléphonie mobile.Le dirigeant est-timorais a affirmé que son pays soutient toujours les investissements et le développement des entreprises étrangères.Pour sa part, le ministre Nguyên Manh Hung, en visite de travail du 28 août au 1er septembre au Timor Leste, a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance à l’amitié et à la coopération multiforme avec le Timor Leste.Le gouvernement vietnamien espère que les agences compétentes est-timoraises continueront de créer les conditions favorables au bon fonctionnement de Telemor, contribuant ainsi au développement socio-économique du pays hôte, a-t-il déclaré.Il a proposé que le Premier ministre est-timorais achève bientôt les procédures visant à mettre en place un comité mixte sur la coopération bilatérale, à signer des accords bilatéraux sur l’exemption de visa, à achever des procédures internes pour la ratification de l’accord commercial bilatéral entre les deux pays.Le Vietnam espère également que le Timor Leste soutiendra le rôle central de l’ASEAN dans la région, notamment en ce qui concerne la sécurité et les questions stratégiques, y compris le maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, dans le respect du droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).Le même jour, le ministre Nguyên Manh Hung a rencontré son homologue est-timorais des Affaires étrangères et de la Coopération, Dionisio Babo Soares, au cours duquel il a exprimé son espoir de renforcer la coopération entre les deux pays, en particulier l’économie et la coopération en matière de technologie et de télécommunications.À cette occasion, le ministre vietnamien de l’Information et de la Communication a présenté deux bourses d’une valeur de 50.000 dollars chacune aux étudiants du Timor Leste pour leur permettre de poursuivre des études en informatique au Vietnam dans quatre ans. - VNA