Londres, 20 juillet (VNA) - Le Vietnam est prêt à partager des informations et à renforcer une coopération intégrale, efficace et intensive avec le Royaume-Uni dans les domaines de la sécurité et des affaires intérieures, a déclaré l'ambassadeur Nguyen Hoang Long à la ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, le 19 juillet à Londres.

L'ambassadeur Nguyen Hoang Long et la ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel. Photo : VNA

Le diplomate Nguyen Hoang Long a fait l'éloge de la coopération entre les deux pays au cours du dernier temps, notamment dans la sécurité et les affaires intérieures étant le principal pilier, comme indiqué dans la « Déclaration commune sur le partenariat stratégique Vietnam-Royaume-Uni : orientation du développement dans les 10 prochaines années » en 2020.

La ministre Priti Patel a remercié le Vietnam pour sa coopération dans le traitement de questions spécifiques afin de faciliter les échanges entre les peuples et d'améliorer la compréhension mutuelle, dans l'intérêt des deux peuples. Elle a souligné la nécessité d'officialiser les activités de coopération entre les deux pays et d'améliorer les capacités et les compétences des agences concernées dans la mise en œuvre des programmes de coopération conjoints.

L’ambassadeur Nguyen Hoang Long a suggéré que le ministre crée des conditions optimales pour que la communauté vietnamienne et les étudiants vivent, travaillent et étudient au Royaume-Uni, et contribuent davantage à l'amitié et à la coopération bilatérales.

Mme Priti Patel s'est engagée à soutenir le Vietnam, l'ambassade du Vietnam et l'ambassadeur dans la réalisation de mesures concrètes pour renforcer le partenariat stratégique.- VNA