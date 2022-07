Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue (gauche), rencontre le maire par intérim de la City de Londres, Peter Estlin. Photo: VNA

Londres (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Royaume-Uni, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, a rencontré le 29 juin à l’après-midi (heure locale), le maire par intérim de la City de Londres, Peter Estlin.

Le président Vuong Dinh Hue a proposé à la partie britannique d’aider le Vietnam à perfectionner sa base juridique dans les domaines financier et bancaire et son système de notation des entreprises.

Il a également suggéré à la partie britannique d’assister Ho Chi Minh-Ville dans la mise en œuvre de son projet visant à devenir un centre financier international.

Le Royaume-Uni est prêt à coopérer avec le Vietnam à plusieurs niveaux dans les services financiers, a déclaré Sir Peter Estlin.

Il a également affirmé son soutien à la promotion de la coopération entre des banques britanniques pour faire de Ho Chi Minh-Ville un centre financier.

Les deux parties ont déclaré espérer que les activités d’échange suspendues à cause du COVID-19 seraient rapidement reprises, dont la visite du maire de la City de Londres au Vietnam.

Forum de haut niveau Vietnam – Royaume-Uni sur l’économie et le commerce. Photo: VNA

Le même jour, le président Vuong Dinh Hue a assisté à un forum de haut niveau Vietnam – Royaume-Uni sur l’économie et le commerce et a répondu à des questions de plusieurs entreprises britanniques participantes.

Il a informé les participants des objectifs économiques du Vietnam qui s'emploie à devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030 et un pays à revenu élevé d’ici 2045.

Echange d'accords de coopération entre des entreprises, localités vietnamiennes et partenaires britanniques. Photo: VNA

À cette occasion, le président Vuong Dinh Hue a assisté à l’échange d’accords de coopération entre des entreprises, localités vietnamiennes et partenaires britanniques, dont des protocoles d’accord sur la construction d’écoles internationales relevant de North London Collegiate School au Vietnam, le développement d’un parc éolien offshore à Binh Thuan, l’exploration et les études de grottes à Quang Binh, etc. -VNA