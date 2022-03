Hanoi (VNA) – La Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) est prête à coopérer avec la Chambre de commerce britannique (BritCham) pour soutenir les entreprises, en particulier celles engagées dans les énergies renouvelables et le développement durable pour limiter les déchets et la pollution de l’environnement, a déclaré son président, Pham Tân Công.

Le président de la VCCI Pham Tân Công (à droite) et le président de la BritCham Vietnam, Christopher Jeffery. Photo: diendandoanhnghiep.vn



Il a fait cette déclaration lors d’une séance de travail avec la BritCham Vietnam, mercredi 23 mars, pour discuter des plans de coopération pour aider les entreprises dans certains secteurs.

Pham Tân Công a également présenté brièvement le programme Green Index (Green Index) dirigé par le Département juridique de la VCCI. Il s’est félicité de la participation de la BritCham en tant que partenaire de premier plan.

Le président de la VCCI a salué les bonnes relations et les résultats positifs que les deux parties ont obtenus dans la création d’un environnement favorable pour les entreprises faisant des affaires au Vietnam.

Le président de la BritCham Vietnam, Christopher Jeffery, a déclaré que le Royaume-Uni veut étendre sa coopération avec la VCCI pour promouvoir le commerce entre les communautés d’affaires des deux pays dans les domaines des produits pharmaceutiques, des soins de santé, du tourisme, des énergies renouvelables et du développement durable.

Les premiers clients de Bamboo Airways sur le vol direct commercial régulier entre le Vietnam et le Royaume-Uni à partir du 22 mars. Photo: VNA



Christopher Jeffery a fait savoir qu’un nouvel envoyé commercial sera nommé et devrait se rendre au Vietnam en avril prochain. Il travaillera avec le gouvernement vietnamien, les ministères et secteurs concernés et le président de la VCCI pour promouvoir davantage les relations commerciales entre les deux pays, créant ainsi des opportunités et un environnement des affaires plus favorable pour leurs entreprises.

Lors de la séance de travail, Denzel Eades, membre du conseil d’administration de la BritCham, a présenté des promotions de formation de maîtrise en administration des affaires (MBA) à destination des entreprises dans le monde et la région.

Il a également suggéré de mettre en place un programme de formation international de MBA qui répond aux normes internationales au Vietnam, et s’est dit disposé à se coordonner et à soutenir la VCCI dans sa mise en œuvre.

Clap de début pour les Journées vietnamiennes au Royaume-Uni

La secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères chargée de l’Asie, Amanda Milling, et l’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyên Hoàng Long, ont officiellement lancé jeudi 24 mars à Londres le programme "Les Journées vietnamiennes au Royaume-Uni".

La secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères chargée de l’Asie, Amanda Milling, et l’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyên Hoàng Long, lors de l'événement. Photo: VNA



Se déroulant du 28 mars au 10 avril, le programme a été organisé par l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni en collaboration avec des agences, partenaires et entreprises vietnamiennes et britanniques à l’occasion du 70e anniversaire de l’accession au trône de la reine Elizabeth II, son jubilé de platine.

Le programme comprend des activités d’échange culturel ; de promotion du commerce et des investissements ; de la promotion de la coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la transformation verte, des énergies renouvelables, de la fintech, de l’entrepreneuriat, de l’innovation..., et de promotion du tourisme vietnamien alors que le pays a officiellement rouvert ses frontières au tourisme international.

Au menu des "Journées vietnamiennes au Royaume-Uni" figurent une série d’événements économiques, culturels, artistiques et sportifs, dont la plupart se déroulent à Londres.

Les temps forts comprennent la soirée musicale "Le Vietnam enchanteur" (28 mars), l’exposition de peinture "Le monde aux yeux des enfants" du peintre Xeo Chu (29 mars - 10 avril), l’exposition de peintures vietnamiennes contemporaines "Pays natal" (30 mars), le forum sur l’investissement au Vietnam et le forum sur le tourisme au Vietnam (30 mars), l’échange golfique d’amitié Vietnam-Royaume-Uni (31 mars), le forum sur l’éducation et le séminaire sur l’entrepreneuriat Vietnam-Royaume-Uni (5 avril). – VNA