L'énergie éolienne à Tra Vinh. Photo: VNA

Londres (VNA) - Le Vietnam pourrait coopérer avec le Royaume-Uni dans le développement des énergies propres et bénéficier de ses expériences, a fait savoir le docteur Dào Duc Cuong, expert sur les énergies propres à l'Université britannique de Bradfort.

Le Royaume-Uni est le premier pays au monde à avoir inscrit dans ses lois l'objectif de zéro émission net (réduction des émissions de gaz à effet de serre à un niveau aussi proche que possible de zéro) et s'est engagé à réduire de 100 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050.

Avec leur long littoral, les deux pays disposent d'un énorme potentiel de coopération dans l'énergie éolienne. Par ailleurs, le Royaume-Uni est actuellement le principal développeur d'énergie propre au monde, de sorte que le Vietnam pourrait promouvoir sa coopération avec le Royaume-Uni ainsi qu'avec d'autres pays développés.

En termes de cadre politico-juridique, le Vietnam pourrait s'inspirer de la manière dont le gouvernement britannique soutient les entreprises pour développer des projets éoliens comme le mécanisme CfD (Contract-for-Difference) initié et mis en œuvre avec succès ces 10 dernières années.

Le docteur Dào Duc Cuong, expert sur les énergies propres à l'Université britannique de Bradfort.

En outre, le Vietnam pourrait également coopérer pour former des ressources humaines dans le secteur de l'énergie propre, car le Royaume-Uni est doté d'universités de premier plan en ce domaine. Dans le même temps, le Royaume-Uni pourrait conseiller le Vietnam dans l'attrait des investissements des leaders du secteur, construire et développer une chaîne industrielle et auxiliaire au service du développement des énergies renouvelables, a-t-il dit.



Le Vietnam est considéré comme un pays ayant le potentiel d'éolien offshore le plus abondant d'Asie, d'où son attractivité aux yeux de nombreuses grandes entreprises énergétiques britanniques et internationales.



Le docteur Dào Duc Cuong a déclaré que le Royaume-Uni disposait de bonnes expériences dans le développement de l'éolien offshore dont le Vietnam devrait s'inspirer. -VNA