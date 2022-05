Hanoi (VNA) - Le Vietnam et le Paraguay ont convenu vendredi 13 mai de travailler ensemble pour propager leurs cultures distinctives et leur potentiel touristique.

Vue de la rencontre entre l’ambassadeur du Vietnam en Argentine et au Paraguay Duong Quôc Thanh et le ministre paraguayen de la Culture Rubén Dario Capdevila. Photo : VNA

L’accord a été conclu lors d’une séance de travail entre l’ambassadeur du Vietnam en Argentine et au Paraguay Duong Quôc Thanh et le ministre paraguayen de la Culture Rubén Dario Capdevila et la consule honoraire du Vietnam au Paraguay Maria del Carmen Falabella.

Lors de l’événement, le diplomate vietnamien a hautement apprécié l’amitié entre les deux pays malgré la distance géographique, exprimant son espoir que les programmes de coopération bilatérale seront plus substantiels et correspondront à leur potentiel, car la culture sert de pont entre les peuples des pays.

L’ambassadeur Duong Quôc Thanh a déclaré que le Vietnam possède des traditions culturelles uniques et attrayantes, de beaux paysages naturels et des gens sympathiques.

Il a espéré que le Bureau consulaire honoraire du Vietnam au Paraguay, qui sera officiellement inauguré ce mois-ci, pourra promouvoir le pays, le peuple et les identités culturelles du Vietnam auprès des amis paraguayens.

L’ambassadeur a suggéré aux deux parties d’élaborer des plans conjoints pour organiser des échanges de délégations ainsi que d’autres activités telles que des échanges culturels, des compétitions sportives et des promotions touristiques pour marquer les 27 ans de relations diplomatiques bilatérales en 2022.

Pour sa part, Rubén Dario Capdevila a noté avec satisfaction les relations florissantes entre le Vietnam et le Paraguay et a hautement apprécié le potentiel de coopération entre les deux pays.

Il s’est engagé à continuer à travailler en étroite collaboration avec la partie vietnamienne pour promouvoir la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la culture, des sports et du tourisme.

Le ministre paraguayen s’est mis d’accord avec la proposition formulée par l’ambassadeur Duong Quôc Thanh concernant la promotion de la culture vietnamienne au Paraguay et a souligné la nécessité d’organiser des semaines de cinéma et des expositions présentant le Paraguay et le Vietnam dans chaque pays.

Il a apprécié la nomination par le Vietnam de la consule honoraire au Paraguay, ajoutant que cela contribuera à favoriser la coopération entre le Vietnam et le Paraguay, dans l’intérêt des deux peuples.

La consule honoraire Carmen Falabella a fait savoir qu’elle avait élaboré un plan provisoire pour son bureau en 2022 et tout au long du mandat, la priorité étant donnée à la connexion des entreprises et à la promotion de la culture et du tourisme du Vietnam. – VNA