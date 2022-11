Hanoi (VNA) – Les diplomates et experts à un séminaire international sur les 50 ans de relations diplomatiques Vietnam-Pakistan, tenu lundi 8 novembre à Hanoi, ont proposé des orientations visant à promouvoir la coopération entre les deux des pays.

Les délégués posent pour une photo de groupe lors du séminaire international à Hanoi, le 8 novembre. Photo: vtv.vn

Le vice-directeur général de l’Institut d’études indiennes et sud-ouest asiatiques (VIISAS) de l’Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS), Pham Cao Cuong, a déclaré que les relations entre le Vietnam et le Pakistan se sont continuellement développées dans tous les domaines depuis que les deux pays ont établi des relations diplomatiques en 1972.Leurs dirigeants de haut rang ont échangé des visites et sont parvenus à des perceptions communes importantes pour promouvoir une coopération multiforme.Les relations économiques et commerciales ont produit des résultats remarquables, le commerce bilatéral ayant bondi de près de 32% pour atteindre 644 millions de dollars en 2016 et atteignant 794 millions de dollars l’année dernière, un bond jamais vu, malgré l’impact de la crise du Covid-19.Au cours des dernières années, de nombreuses entreprises vietnamiennes ont commencé à mettre en œuvre de grands projets d’investissement au Pakistan, apportant des résultats initiaux mais pratiques, a déclaré le Docteur Pham Cao Cuong.Les deux pays ont discuté des mesures visant à promouvoir la coopération dans les domaines de l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture, des transports, de la production d’équipements électriques, de l’assemblage automobile, du tourisme, de la construction et des technologies de l’information.L’ambassadrice du Pakistan au Vietnam, Samina Mehtab, a déclaré que dans les temps à venir, les deux parties renforceront l’échange de visites à tous les niveaux, travailleront en étroite collaboration pour maintenir et promouvoir efficacement les mécanismes de coopération bilatérale.Les deux parties favoriseront les négociations en vue de la signature d’accords de coopération dans les domaines de la culture, des sports, du tourisme, de l’aviation et du transport maritime, créant ainsi un cadre juridique pour étendre leur coopération dans des domaines connexes, a-t-elle poursuivi.La diplomate a souligné la nécessité pour les deux parties de renforcer les réunions de haut niveau et la coopération entre leurs ministères et secteurs, ainsi que d’élargir les liens économiques, en vue de porter bientôt le commerce bilatéral à 1 milliard de dollars.Elle a également suggéré aux deux parties de renforcer la coopération dans les forums multilatéraux et la coordination dans la lutte contre les crimes transnationaux, et de signer bientôt des accords d’entraide judiciaire.Le directeur adjoint du Département Asie-Pacifique-Afrique de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO), Lê Trung Hiêu, a souligné la nécessité de renforcer les relations entre le Parti communiste du Vietnam et les principaux partis du Pakistan, d’organiser des festivals annuels d’amitié, et mettre en œuvre des accords de coopération de haut niveau entre les deux pays. – VNA