Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh s’est entretenu au téléphone lundi 26 octobre avec le ministre nigérian des Affaires étrangères Geofrey Onyeama pour discuter des mesures visant à renforcer les relations bilatérales.

Pham Binh Minh

Pham Binh Minh a affirmé que le Vietnam chérit toujours la coopération avec les pays de l’Union africaine, y compris le Nigéria.Il a fait l’éloge du développement des relations Vietnam-Nigéria au cours du passé, suggérant que les deux parties n’épargnent aucun effort pour consolider et approfondir les relations bilatérales dans des domaines où les deux parties disposent des avantages.Le ministre nigérian des Affaires étrangères Geofrey Onyeama a félicité le Vietnam pour ses réalisations majeures en matière d’industrialisation et de développement économique.Il a également hautement apprécié les efforts et les résultats du gouvernement vietnamien dans la prévention et le contrôle du Covid-19, tout en exprimant sa conviction que le gouvernement et le peuple vietnamiens gagneront le combat contre le Covid-19.Au cours de leur entretien, les deux parties ont convenu de multiplier les visites de haut niveau et de renforcer les mécanismes de coopération bilatérale dans les temps à venir, de favoriser les relations économiques et commerciales, en particulier dans les domaines du commerce, de l’agriculture, de la fabrication, de l’énergie, des transports et des technologies de l’information.Pham Binh Minh et Geofrey Onyeama ont également procédé à un échange de vues sur des questions internationales d’intérêt mutuel. – VNA