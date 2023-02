Huê (VNA) – Le Département de la protection des forêts du ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural, en coordination avec le Département de l’inspection forestière du Laos, a organisé une conférence dans la ville de Huê (Centre) pour faire le point sur leur coopération au cours des cinq dernières années et discuter des activités de coordination dans la période 2023-2028.

Le Vietnam et le Laos partagent une frontière de 2.340 km. Photo : VGP.



L’événement a réuni des représentants des unités de gestion et de protection des forêts de 10 provinces du Vietnam et du Laos.

Les deux agences ont convenu d’échanger des informations sur les nouvelles réglementations et politiques en matière de gestion et de protection des forêts et du commerce du bois et des espèces sauvages. Elles continuent à s’entraider dans les forums internationaux, à partager leur expérience dans la formulation de mécanismes, de politiques et de lloi et à renforcer leur coopération dans la prévention et le contrôle des incendies de forêt le long de la frontière entre les deux pays. Elles coopéreront également pour construire un système de détection précoce et de suivi des changements forestiers.

Elles se coordonneront également pour déployer de nombreuses activités afin de répondre aux changements du bois et des produits du bois sur le marché international, en particulier les plus importants, et enfin pour améliorer leur capacité de gestion durable des forêts. Elles créeront des conditions favorables pour que les entreprises augmentent leurs investissements dans la production et la transformation des produits forestiers conformément aux lois en vigueur dans les deux pays.

Les deux agences collaboreront étroitement pour superviser et promouvoir le commerce des produits forestiers, renforcer leur coordination dans la prévention du transport et du commerce transfrontalier illégal d’animaux et de plantes rares, et renforcer les activités de communication et d’éducation pour sensibiliser le public à la protection des forêts et à la préservation de la biodiversité.

Elles se coordonneront également en proposant des programmes et projets bilatéraux et en mobilisant des ressources auprès d’organisations internationales pour construire une réserve de biosphère transfrontalière. Elles surveilleront la conservation et la restauration des espèces menacées, l’élevage et la restauration de la population de saola (mammifère sauvage du nom scientifique Pseudoryx nghetinhensis) dans la zone centrale de la chaîne de montagnes Truong Son entre les deux pays.

Le Vietnam et le Laos partagent une frontière de 2.340 km, qui traverse 10 provinces vietnamiennes et qui jouxtent 10 provinces lao. Les deux pays partagent sept postes-frontières internationaux et six postes-frontières principaux. – NDEL/VNA