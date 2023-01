Vientiane (VNA) – Le Vietnam et le Laos ont conclu mercredi 11 janvier à Vientiane, l’accord d’entraide judiciaire en matière civile, dans le cadre de la visite officielle au Laos du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Les Premiers ministres vietnamien Pham Minh Chinh (assis, à gauche) et lao Sonexay Siphandone supervisant la signature de l’accord d’entraide judiciaire en matière civile. Photo : VNA

Sous les yeux des Premiers ministres vietnamien Pham Minh Chinh et lao Sonexay Siphandone, le ministre vietnamien de la Justice, Lê Thành Long et son homologue lao Phayvy Siboualypha ont signé l’accord, par délégation des présidents des deux pays.La signature de l’accord, qui remplace le volet civil de l’Accord d’entraide judiciaire en matière civile et pénale entre les deux pays, coïncide avec la clôture de l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022.Les deux ministres ont noté lors de leur entretien, le même jour, des progrès importants de la coopération entre les ministères de la Justice et les secteurs judiciaires, et ont convenu de proposer des contenus majeurs pour renforcer l’efficacité de la coopération juridique et judiciaire entre les deux pays dans les temps à venir.Le ministre Lê Thành Long a participé à la 45e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, coprésidée le 12 janvier à Vientiane par les Premiers ministres vietnamien et lao.Les deux parties devront achever rapidement les procédures de ratification de l’accord d’entraide judiciaire en matière civile fraîchement signé et travailler en collaboration à sa mise en œuvre effective après sa ratification.Elles se coordonnent activement pour déployer efficacement le programme de coopération de 2023 entre les deux ministères de la Justice, renforceront le partage d’expérience dans la construction, le perfectionnement et l’organisation de l’application des lois dans les domaines d’intérêt commun.Les deux parties renforceront davantage la coopération en matière de formation et d’amélioration des capacités du personnel juridique et judiciaire, et continueront à promouvoir la coopération juridique et judiciaire entre les localités des deux pays. – VNA