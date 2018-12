Hanoi (VNA) – Le ministre vietnamien de la Justice, Lê Thanh Long, et son homologue laotien Saysi Santivong, ont convenu de travailler en étroite collaboration au lancement d’un programme de coopération bilatérale pour 2019, lors de leur entretien lundi 10 décembre à Hanoi.

Le ministre vietnamien de la Justice Lê Thanh Long (à gauche) et son homologue laotien Saysi Santivong, le 10 décembre à Hanoi. Photo : VNA

Les deux parties se sont engagées à faciliter l’échange de délégations afin de tirer des enseignements de l’expérience judiciaire et de poursuivre un projet visant à soutenir l’Académie de justice du Laos.



Ils ont promis d’étudier conjointement une feuille de route sur la modification de l’accord d’assistance judiciaire en matière civile et pénale entre les deux pays; de réaliser efficacement les conclusions de la 4e conférence judiciaire élargie des provinces frontalières du Vietnam et du Laos; de mettre en œuvre l’accord des deux gouvernements sur le règlement de la libre migration et les mariages illégitimes dans les zones frontalières; ainsi que d’améliorer la formation juridique dans les établissements de formation des deux ministères de la Justice.

Les deux ministres ont estimé que les résultats de l’entretien vont offrir de nouvelles possibilités pour porter les relations judiciaires bilatérales à un nouveau palier, contribuant ainsi à renforcer l’amitié et la coopération intégrale entre les parties, les États et les peuples vietnamiens et laotiens.

Après l’entretien, ils ont signé le programme de coopération pour 2019 entre les deux ministères.

Santivong, en visite au Vietnam du 8 au 12 décembre, a présenté des ordres et des médailles de l’État laotien à des particuliers et à des collectivités vietnamiens en reconnaissance de leurs contributions à la coopération judiciaire bilatérale. – VNA