Hanoi (VNA) - Le vice-ministre de la Défense, le général de corps d'armée Vu Hai San, et son homologue lao, le général de division Vongkham Phommakone, ont convenu de la nécessité pour les deux ministères de la Défense de poursuivre leur coopération globale dans les temps à venir.

Lors de leur rencontre jeudi 20 juillet à Hanoi, le général de corps d'armée Vu Hai San a souligné que les relations de défense bilatérales se sont développées dans divers domaines comme l’échange de délégations, en particulier celles de haut niveau; la formation du personnel; et la gestion et la protection des frontières.Les forces compétentes des deux parties ont régulièrement partagé des informations, mené des patrouilles conjointes et coordonné la lutte anti-criminalité, en particulier la lutte contre le trafic de drogue et l’immigration clandestine, a-t-il déclaré.Il a suggéré que les deux parties poursuivent leur coordination dans la concrétisation complète et efficace du contenu de la coopération, en mettant l’accent sur le premier échange d’amitié au niveau de ministre de la Défense entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge et la réunion régulière entre les ministres de la Défense des trois pays.A cette occasion, général de corps d'armée Vu Hai San a félicité le général de division Vongkham Phommakone pour sa nomination au poste de président du conseil d’administration de Star Telecom (Unitel), joint-venture entre Viettel Global du Vietnam et Lao Asia Telecom, et a exprimé sa conviction que l’entreprise se développera davantage.Pour sa part, le général de division Vongkham Phommakone a transmis les salutations du vice-Premier ministre lao et ministre de la Défense, le général Chansamone Chanyalath, au ministre de la Défense, le général Phan Van Giang, et a remercié le ministère vietnamien de la Défense pour son soutien dans la rénovation du Monument de l’alliance de combat Laos-Vietnam dans la province de Xieng Khouang.Il a suggéré aux deux parties de se concentrer sur la mise en œuvre du contenu du plan de coopération de défense 2023 entre les deux pays. – VNA