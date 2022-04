L’Auditeur général d’Etat du Vietnam, Tran Sy Thanh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Les Audits d’Etat du Vietnam et du Laos ont organisé le 21 avril une conférence virtuelle sur le système d’audit public.



L’Auditeur général d’Etat du Vietnam, Tran Sy Thanh, a déclaré espérer que la conférence permettrait aux deux parties de mieux comprendre la structure organisationnelle et les activités du système d’audit public de chaque pays, ainsi que d’échanger des expériences pour une meilleure performance.



De son côté, le président de l’Audit d’Etat du Laos, Malaithong Kommasith, a déclaré apprécier les significations de cette conférence qui aiderait l’Audit d’Etat du Laos à étudier des expériences vietnamiennes dans l’audit public.



Dans son discours de clôture de la conférence, Ha Thi My Dung, Auditrice générale adjointe d'État du Vietnam, a déclaré apprécier la coopération entre les Audits d’Etat du Vietnam et du Laos, espérant qu’elle s’approfondirait dans les temps à venir. -VNA