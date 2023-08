Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat, cheffe de la Commission d'organisation du Comité central du Parti et présidente du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam- Japon et le président du Parti démocrate constitutionnel du Japon (CDP) Izumi Kenta. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat, cheffe de la Commission d'organisation du Comité central du Parti et présidente du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam-Japon, a reçu le 31 août à Hanoï une délégation du Parti démocrate constitutionnel du Japon (CDP) conduite par son président Izumi Kenta, en visite de travail au Vietnam.

Truong Thi Mai a souligné l'importance du partenariat stratégique approfondie avec le Japon, notamment les liens entre les Partis politiques, Selon elle, les autorités du Vietnam sont prêtes à examiner les questions afin de faciliter les investisseurs japonais.

La permanente du Secrétariat a également proposé au CDP de renforcer les relations entre les deux Partis, les deux organes législatifs et les peuples. Elle a émis son souhait que le gouvernement japonais continue de soutenir le Vietnam dans le développement des ressources humaines, de coopérer dans les domaines prioritaires du Vietnam, et de créer des conditions plus favorables à la communauté vietnamienne au Japon.

Lors de la rencontre. Photo: VNA

Truong Thi Mai a également discuté de la politique extérieure du Vietnam d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de la politique du Vietnam visant à promouvoir le droit international et à renforcer la paix, à résoudre pacifiquement les différends internationaux.

Pour sa part, Izumi Kenta a discuté des préoccupations des investisseurs japonais et de son désir de renforcer la coopération intégrale dans différents domaines.

Auparavant, la délégation du CDP a travaillé avec Le Hoai Trung, membre du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti.

Lors de la rencontre, les deux parties ont discuté des orientations et des mesures visant à promouvoir les relations entre les deux Partis et les deux pays dans les temps à venir. À cette occasion, les deux parties ont signé un protocole de coopération visant à promouvoir la coopération entre le Parti communiste du Vietnam et le CDP. -VNA