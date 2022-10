Photo d'illustration: tapchiyhoccotruyen.com

Hanoï (VNA) - Une centaine d’experts vietnamiens et japonais ont participé à une conférence scientifique sur l’innovation dans le domaine de la médecine traditionnelle, organisée vendredi 7 octobre à Hanoi par l’Association de médecine traditionnelle du Vietnam et la société par actions Hasu No Hana



Cet événement a offert une plate-forme pour partager des expériences sur l’application de la science et de la technologie à la médecine traditionnelle afin d’améliorer l’efficacité des soins de santé communautaires, contribuant ainsi à promouvoir une coopération plus étroite entre les deux pays.



S’exprimant lors de la conférence, le professeur associé-Docteur Nguyên Thê Thinh, directeur de l’Agence d’administration de la médecine traditionnelle du ministère de la Santé, a déclaré que le Vietnam compte 63 hôpitaux de médecine traditionnelle, dont trois établissement à niveau central.



Ces dernières années, le secteur de la santé s’est concentré sur la préservation et le développement de la médecine traditionnelle; la diversification des services, le renforcement de la gestion de la qualité des ingrédients à base de plantes médicinales et des médicaments traditionnels afin d’améliorer la qualité des examens et des traitements médicaux.



Le Vietnam s’emploie à faire en sorte que d’ici 2030, toutes les provinces et les villes sous l’autorité centrale se dotent d’un hôpital général de médecine traditionnelle, a-t-il informé.



Des experts vietnamiens et japonais ont proposé des solutions pour innover les méthodes de traitement traditionnelles, affirmant le rôle de la médecine traditionnelle dans les soins de santé.



Nguyên Van Giap, directeur de la société par actions Hasu No Hana, distributeur exclusif de nombreuses sociétés pharmaceutiques japonaises sur le marché vietnamien, a estimé que le Vietnam dispose d’un approvisionnement abondant en plantes médicinales, avec plus de 5.100 espèces de plantes à usage médicinal.



Par conséquent, en plus d’une meilleure accessibilité des plantes médicinales vietnamiennes au marché japonais, l’échange d’expériences entre les acteurs du secteur contribuera à promouvoir la coopération Vietnam-Japon dans le domaine de la médecine traditionnelle, améliorant ainsi la qualité des soins de santé dans les deux pays. –VNA