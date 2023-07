Cérémonie de signature du protocole d'accord sur la coopération du cadre juridique de base entre le Département de l'administration du travail externe et la préfecture de Wakayama sur l'accueil de travailleurs vietnamiens. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyên Ba Hoan a reçu vendredi 28 juillet à Hanoi Kishimoto Shuhei, gouverneur de la préfecture japonaise de Wakayama.

Le vice-ministre Nguyên Ba Hoan a apprécié l'importance de la visite au Vietnam du gouverneur de Wakayama, Kishimoto Shuhei, dans le cadre des deux pays célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (1973-2023).

Soulignant que les relations de coopération Vietnam - Japon est à un bon stade de développement, digne du partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie, le vice-ministre s’est déclaré convainçu que dans les temps à venir, ce partenariat se renforce de plus en plus.

Fin décembre 2022, le nombre total de Vietnamiens vivant et travaillant au Japon était d'environ 345.000. Au cours des 6 premiers mois de 2023, le Vietnam a envoyé plus de 72.000 travailleurs à l'étranger, dont plus de 35.000 au Japon.

Afin de promouvoir davantage la coopération entre les deux parties, le vice-ministre Nguyên Ba Hoan a souhaité voir la préfecture de Wakayama accorder plus d'attention à la formation professionnelle et au bien-être des travailleurs vietnamiens dans cette province.

Il a suggéré au gouverneur Kishimoto Shuhei et aux entreprises d'avoir plus de solutions pour augmenter le nombre de stagiaires techniques et de travailleurs vietnamiens.

Le gouverneur Kishimoto Shuhei a fait savoir que le gouvernement japonais s'efforce d'améliorer l'environnement de travail des travailleurs étrangers, notamment des travailleurs vietnamiens.

A l’issue de la rencontre, le vice-ministre Nguyên Ba Hoan a assisté à la cérémonie de signature du protocole d'accord sur la coopération du cadre juridique de base entre le Département de l'administration du travail externe et la préfecture de Wakayama sur l'accueil de travailleurs vietnamiens.

La préfecture de Wakayama est l'une des 47 préfectures du Japon, compte 9 villes, la capitale est la ville de Wakayama. Elle possède des points forts dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, attirant de nombreux stagiaires pour travailler ici chaque année.

En 2022, le nombre total de travailleurs étrangers dans la préfecture de Wakayama était de 3.390 personnes, dont 1.178 travailleurs vietnamiens (représentant 34 %). -VNA