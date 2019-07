Tokyo (VNA) - Les autorités vietnamiennes et japonaises ont signé lundi 1er juillet à Tokyo un protocole d’accord de coopération sur l’envoi de travailleurs à qualification spécifique sous les yeux du Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc et de son homologue japonais Shinzo Abe.

Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc (2e, de gauche à droite) et son homologue japonais Shinzo Abe (3e) supervisent la signature du protocole d’accord de coopération sur l’envoi de travailleurs à qualification spécifique. Photo : VNA

Ce texte a été signé entre le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et quatre organes japonais – les ministères japonais de la Justice ; des Affaires étrangères ; de la Santé, du Travail et des Affaires sociales et l’Agence nationale de la police du Japon.La partie japonaise ne recevra que des travailleurs vietnamiens à qualification spécifique après qu’ils ont rempli des procédures nécessaires conformément à la loi vietnamienne et ont été placés dans la liste de confirmation du ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales.Ceux-ci incluent des travailleurs envoyés par des organisations et des entreprises autorisées par le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales à envoyer des travailleurs à qualification spécifique et des citoyens vietnamiens résidant au Japon recrutés directement par les employeurs. – VNA