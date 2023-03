Hanoi (VNA) - Le vice-ministre vietnamien de la Défense, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên et le vice-ministre japonais de la Défense Masami Oka ont coprésidé lundi 13 mars à Tokyo le 9e dialogue sur la politique de défense Vietnam-Japon.

Le vice-ministre vietnamien de la Défense, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên lors du 9e dialogue sur la politique de défense. Photo: VNA

Lors du dialogue annuel, les deux parties ont discuté des questions mondiales et régionales d’intérêt commun, en particulier celles de sécurité traditionnelle et les nouveaux défis non traditionnels.Ils ont souligné l’importance de maintenir un environnement de paix, de stabilité, de sécurité et de sûreté de la navigation et du survol en Mer Orientale pour tous les pays du monde.Les deux parties ont souligné la nécessité de régler les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et parvenir rapidement à la finalisation d’un code de conduite substantiel et efficace en Mer Orientale (COC) conformément au droit international.