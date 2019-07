Photo: VNA



Ottawa (VNA) - Une délégation du Conseil théorique du Comité central du Parti conduite par son vice-président, le professeur et docteur Ta Ngoc Tan, a effectué une visite de travail au Canada du 22 au 26 juillet pour discuter des questions concernant l'organisation et de la gestion publique dans les conditions sociales actuelles.

Elle a travaillé avec les gestionnaires, les érudits de l'hôtel de ville d'Ottawa, de la Fédération canadienne des municipalités, des Universités de Carleton, Ottawa, York, Toronto et de l'Académie de gestion du Canada.

Lors des séances de travail, la délégation vietnamienne a étudié profondément l'organisation, le mécanisme de fonctionnement du système de gestion de tous échelons; le travail de prévision, de synthèse, de gestion et d'analyse des données au service de l'élaboration des politiques; l'efficacité réelle des politiques d'innovation en matière de gestion du développement social du Canada, notamment celles liées à la garantie du logement, de l'emploi, de l'éducation, des services médicaux, du bien-être social, etc.

Elle a discuté avec les gestionnaires et les érudits canadiens des questions sur la ligne du Parti, la politique de l'État sur l'édification et le développement du pays, la gestion du développement social, le développement des secteurs socio-culturels, l'amélioration des conditions de vie de la population, l'intégration internationale, et l'élargissement de la coopération multiforme avec les pays dans le monde.

Durant son séjour, la délégation s'est rendue à l'ambassade du Vietnam au Canada.

Le Canada est un pays développé et est doté d'abondantes ressources naturelles. Il se classe au premier rang des pays pour ses réseaux de santé et d' éducation, son indice de développement humain. C'est également un pays multiethnique.

Le mécanisme d'organisation du système de gestion du Canada permet de valoriser au maximum l'autonomie, le dynamisme, la créativité et la motivation de développement de chaque localité. -VNA