Ottawa (VNA) – Au cours des 50 dernières années, le Vietnam et le Canada ont promu des relations durables et réalisé de nombreuses réalisations. En 2017, les deux parties ont porté leurs relations à un partenariat intégral.

L’ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Quang Vinh. Photo: VNA



C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Canada, Pham Quang Vinh, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

L’ambassadeur Pham Quang Vinh a ajouté que les deux pays ont des places pour booster leur coopération, notamment dans la politique, la diplomatie, l’économie, le tourisme, la culture.

Soulignant les relations de longue date entre les pays, le diplomate a déclaré que les deux parties avaient maintenu des visites régulières et rencontres mutuelles de haut niveau, notamment la visite du Premier ministre Justin Trudeau au Vietnam en 2017, au cours de laquelle le partenariat intégral a été mis en place, et les rencontres entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue canadien lors de sa participation au sommet du G7 au Canada en 2018 et en marge du sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en novembre 2022 et du sommet du G7 au Japon en mai 2023.

Parlant du potentiel des relations bilatérales, le diplomate a déclaré que les deux pays partagent de nombreux points de vue communs sur les questions régionales et internationales, souhaitent développer une région Asie-Pacifique de paix, de stabilité et de développement sur la base du droit international tel que la Charte des Nations Unies et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) 1982. Les deux parties veulent établir l'ordre, les règles et les règlements dans les eaux, notamment en Mer Orientale.

Récemment, le Canada a accordé plus d'attention à la coopération régionale, comme en témoigne son adoption d'une stratégie indo-pacifique en novembre dernier. En septembre prochain, il transformera ses relations avec l'ASEAN en un partenariat stratégique. Ce sont des étapes importantes pour les deux pays, car tous deux souhaitent entretenir de bonnes relations entre l'ASEAN et le Canada afin de contribuer à promouvoir leurs liens, selon lui.

En termes d'économie, de commerce et d'investissement, le Canada est un membre du G7 et la 14e économie mondiale, tandis que le Vietnam est un pays en développement avec une population d'environ 100 millions d'habitants, une main-d'œuvre dynamique et compétente, un vaste marché et un attrait pour les investissements étrangers.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et son homologue vietnamien Bui Thanh Son. Photo: VNA



Le Canada considère le Vietnam comme une porte d'entrée lui permettant d'accéder à d'autres marchés de l'ASEAN et de l'Asie-Pacifique.

Le Vietnam pouvait tirer parti des avantages technologiques et scientifiques du Cananda pour soutenir son oeuvre de industrialisation, sa modernisation, le développement de ses infrastructures, son économie verte, sa transition énergétique et sa réponse au changement climatique.

Un autre avantage des relations bilatérales qui devrait être exploité est la communauté d'environ 300.000 Vietnamiens au Canada, qui est une grande ressource pour que les relations se développent dans tous les domaines, notamment les échanges entre les peuples, l'éducation et la coopération au développement.

2023 est une année mémorable lorsque les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement des relations de coopération. Une série d’activités sont prévues comme une grande cérémonie pour célébrer les 50 ans des relations bilatérales à Ottawa, la Journée de la culture vietnamienne, des séminaires économiques au Vietnam et au Canada, a indiqué l’ambassadeur. -VNA