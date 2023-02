An Giang (VNA) – Le poste-frontière terrestre et fluvial international de Vinh Xuong entre la province vietnamienne de An Giang (Sud) et la province calbodgienne de Kandal a été inaugurée lors d’une cérémonie organisée jeudi 23 février dans la cité municipale de Tân Châu, dans la province de An Giang.

Lors de l'événement. Photo: VNA





Né de la fusion entre le nouveau poste-frontière terrestre international de Vinh Xuong et le poste-frontière fluvial international de Vinh Xuong, il forme avec le poste-frontière cambodgien de Kaorm Samnor la paire de postes-frontières Vinh Xuong-Kaorm Samnor.



La paire de postes-frontières Vinh Xuong-Kaorm Samnor, situées sur les rives du Mékong, constituent un point de connexion du commerce entre An Giang et Kandal en particulier et entre le Vietnam et le Cambodge en général, a fait savoir le directeur du Département des affaires extérieures de la province de An Giang, Huynh Công Huân.

Au poste-frontière terrestre et fluvial international de Vinh Xuong. Photo: VNA





Il s’agir d’un événement particulièrement important, marquant un nouveau chapitre dans les relations d’amitié et de coopération pour le développement mutuel des deux pays en général et des deux provinces en particulier, a-t-il souligné.



Le chiffre d’affaires à l’exportation et à l’importation de marchandises via la paire de postes-frontières Vinh Xuong-Kaorm Samnor s’est élevé à près de 700 millions de dollars en 2022 contre environ 500 millions de dollars en 2010.

Les traversées, en constante augmentation annuelle, ont atteint près de 300.000 en 2022, dont de nombreux touristes internationaux, sans compter l’accueil de nombreux navires touristiques et grands cargos fluviaux. – VNA