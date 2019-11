Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Selon le rapport d'investissement de l'ASEAN 2019 (ASEAN Investment Report 2019) publié le 3 octobre, le Cambodge et le Vietnam sont deux des quatre pays aséaniens dans lesquelles les flux d’investissements directs étrangers (IDE) ont atteint un niveau record l'année dernière.

Toujours selon ce rapport, les flux d’IDE dans l’ASEAN ont augmenté pour la troisième année consécutive, atteignant un record de 155 milliards de dollars en 2018, contre 147 milliards en 2017.

Les quatre pays de l'ASEAN connaissant les IDE les plus élevés sont le Cambodge, l'Indonésie, Singapour et le Vietnam.

En particulier, avec un capital d'IDE supérieur à 15 milliards dollars, le Vietnam est le troisième plus gros bénéficiaire de capital d'IDE de l'ASEAN (après Singapour et l'Indonésie). Dans le même temps, les investissements étrangers directs au Cambodge ont augmenté de 15% au maximum, atteignant 3 milliards de dollars, principalement dans le secteur des services (79%) et l’industrie de fabrication.

Le rapport d'investissement de l'ASEAN 2019 porte sur les investissements étrangers directs dans le secteur des services, en particulier dans le secteur de la santé. Il analyse les IDE, les entreprises et les start-ups du secteur de la santé de la région.

L’ASEAN renforce la coopération régionale dans le secteur de la santé grâce à la mise en œuvre de divers accords sectoriels et plans d’action stratégiques. Ses efforts visant à ouvrir davantage le marché aux privés et à améliorer l'environnement de l'investissement dans ce secteur, sont également renforcés.

Le rapport d'investissement de l'ASEAN est établi dans le cadre d’un accord de coopération technique entre son secrétariat et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), avec la participation de membres du Comité de coordination pour l’investissement (CCI) et le soutien de Programme de coopération au développement ASEAN-Australie pour la deuxième phase (AADCP II). -VNA