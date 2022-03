Phnom Penh (VNA) – Le commandant en chef de l’Armée populaire du Vietnam (APV) et vice-ministre de la Défense Nguyên Tân Cuong s’est entretenu vendredi 18 mars à Phnom Penh, au Cambodge, avec le commandant en chef des Forces armées royales cambodgiennes (FARC), Vong Pisen.

Vue de l’entretien entre le commandant en chef de l’APV et vice-ministre de la Défense Nguyên Tân Cuong et le commandant en chef des FARC, Vong Pisen, à Phnom Penh, le 18 mars. Photo : VNA

Le général Vong Pisen a affirmé que la visite de la délégation vietnamienne a contribué à approfondir les relations de coopération amicale entre les deux armées, et a hautement apprécié le soutien efficace de l’APV ainsi que du Parti et de l’État vietnamiens au Cambodge.Cela se traduit par la contribution active de la délégation vietnamienne au succès de la 19e conférence des commandants des forces de la Défense de l’ASEAN (ACDFM-19), l’échange annuel de délégations, les travaux de délimination de la frontière terrestre commune et la coordination dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, a-t-il déclaré.Le général Vong Pisen a déclaré que dans le contexte d’évolutions rapides et complexes de la situation internationale et régionale, le gouvernement cambodgien préconise toujours de maintenir les relations de coopération et de persister dans le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats.Afin de renforcer la relation de coopération militaire Cambodge-Vietnam, il a exhorté la partie vietnamienne à continuer de soutenir la formation des ressources humaines pour le Cambodge, de collaborer à la mise en œuvre du protocole de coopération dans la défense entre les deux pays et d’effectuer des patrouilles conjointes sur leur frontière commune et des exercices de recherche et de sauvetage. La partie cambodgienne a proposé de mettre en place une hotline entre les deux parties pour traiter rapidement les problèmes urgents.