Phnom Penh (VNA) – Le Vietnam et le Cambodge ont convenu de renforcer leur coopération dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche lors d’une séance de travail entre le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural et le ministère cambodgien de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche.

Séance de travail entre le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural et le ministère cambodgien de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, le 21 décembre à Phnom Penh. Photo : VNA

La séance de travail s’est déroulée lundi 21 décembre à Phnom Penh, dans le cadre de la visite d’État en cours du président Nguyên Xuân Phuc au Cambodge.

Le vice-ministre vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural Lê Quôc Doanh a indiqué que le Vietnam est le plus grand parmi les 90 importateurs de produits agricoles cambodgiens.

Le Vietnam souhaite accélérer la mise en œuvre des projets de coopération dans l’agriculture et l’aquaculture avec le Cambodge, y compris la construction d’un modèle de transfert de techniques d’aquaculture dans la région du lac Tonlé Sap d’une valeur d’environ 3 millions de dollars, a-t-il déclaré.

Pour sa part, le ministre cambodgien Veng Sakhon a déclaré que malgré l’épidémie de Covid-19, les deux pays ont enregistré des réalisations remarquables en matière de coopération dans la culture de plantes industrielles et agricoles, en particulier l’hévéa et la banane.

Les deux ministres ont convenu d’intensifier les inspections sur le commerce du bois et proposé de signer des accords de coopération dans l’agriculture et la pêche entre les deux gouvernements dans les temps à venir. – VNA