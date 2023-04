Hanoi (VNA) - Le Vietnam apprécie et cherche à renforcer l’amitié et la coopération avec l’Autriche, a déclaré lundi 17 avril le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son à son homologue autrichien Alexander Schallenberg lors de leur entretien à Hanoi.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue autrichien Alexander Schallenberg, à Hanoi, le 17 avril. Photo: VNA

Alexander Schallenberg, qui est en visite au Vietnam du 16 au 18 avril à l’invitation de Bui Thanh Son, a salué le rôle et la position de plus en plus importants du Vietnam dans la région et le monde. Il a affirmé que l’Autriche espère renforcer ses liens avec le Vietnam, son principal partenaire en Asie du Sud-Est.Les deux ministres se sont réjouis du développement des relations bilatérales au cours des cinq dernières décennies, notamment dans les domaines aussi divers que la politique et la diplomatie, l’économie et le commerce, la coopération au développement et la culture.Convenant qu’il reste de la place pour renforcer les relations bilatérales, ils ont convenu de promouvoir les visites à tous les niveaux, en particulier celles de haut niveau via les canaux du Parti, de l’État et des échanges populaires.Ils se sont engagés à intensifier la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères et le soutien mutuel entre les deux pays dans les forums multilatéraux et les organisations internationales telles que les Nations unies, le Dialogue Asie-Europe et le cadre de coopération ASEAN-UE.