L’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Le Dung (gauche) et le vice-ministre autrichien du Numérique et de l’Économie, Michael Esterl . Photo: VNA

Prague (VNA) – Le Vietnam et l’Autriche ont réaffirmé la volonté de promouvoir leur coopération dans le travail et la formation professionnelle notamment en matière de technologie de l’information et de formation d'aides-soignants.

Lors d'une séance de travail tenue le 25 janvier à Vienne, l’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Le Dung et le vice-ministre autrichien du Numérique et de l’Économie, Michael Esterl, ont discuté des mesures visant à promouvoir la coopération économique et commerciale bilatérale.

L’ambassadeur vietnamien a suggéré de maintenir des mécanismes d’échange adaptés à l'épidémie de COVID-19 pour mettre à jour les informations et aider les entreprises des deux pays à rechercher des opportunités de coopération et élargir leurs investissements sur le marché de chaque pays.

L’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Le Dung et le vice-ministre autrichien du Numérique et de l’Économie, Michael Esterl discutent des mesures visant à promouvoir la coopération économique et commerciale bilatérale. Photo: VNA

Michael Esterl a déclaré que son gouvernement mettait en œuvre les procédures pour ratifier rapidement l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne (EVIPA).

L'ambassadeur Le Dung a estimé que le Vietnam aurait sûrement des politiques préférentielles pour attirer les investissements étrangers et que l’entrée en vigueur de l’EVIPA créerait de bonnes opportunités pour les entreprises autrichiennes.

Les deux parties ont convenu d’accélérer un projet sur la mise en œuvre à titre expérimentale des modèles de formation professionnelle de l’Autriche au Vietnam qui permet aux étudiants de réserver 80% de la durée aux stages dans des entreprises. -VNA