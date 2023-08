Hanoï (VNA) – Un forum scientifique, placé sous le thème « 50 ans de relations Vietnam – Australie : Coopération régionale dans un monde en mutation », a eu lieu le 22 août à Hanoï.



Ce forum, organisé par l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, en collaboration avec l’ambassade d’Australie au Vietnam, a réuni plus de 600 délégués.



Le prof.-docteur Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau politique, directeur de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, également président du Conseil théorique central, et la sénatrice Penny Wong, ministre australienne des Affaires étrangères, ont coprésidé la cérémonie d’ouverture.

Le prof.-docteur Nguyen Xuan Thang, directeur de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, et la sénatrice Penny Wong, ministre australienne des Affaires étrangères, coprésident le forum. Photo: VNA



Dans son discours, Nguyên Xuân Thang a déclaré que le Forum était une opportunité pour les délégués des deux pays de rechercher des réponses aux questions de coopération régionale, tout en continuant à maintenir, élargir et renforcer les relations entre le Vietnam et l'Australie dans un avenir proche.De son côté, Penny Wong a déclaré que la coopération entre l'Australie et le Vietnam s'était construite très solidement au cours de ces 50 dernières années. Elle a souligné que l'Australie souhaitait coopérer avec le Vietnam pour relever conjointement les défis que les deux pays ne peuvent résoudre seuls, notamment l'adaptation au changement climatique et la transition énergétique. La ministre australienne des Affaires étrangères a ensuite annoncé un nouveau programme de soutien de 94,5 millions de dollars australiens pour l'adaptation au changement climatique dans le delta du Mékong pour la période 2023-2034.-VNA