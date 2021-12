Photo d'illustration



Sydney (VNA) - Les gouvernements australien et vietnamien ont publié le 21 décembre une Stratégie visant à renforcer les liens économiques et dressé une feuille de route pour promouvoir les relations commerciales et d'investissement entre les deux pays.

Selon le professeur associé et docteur Chu Hoang Long, de l’Université nationale australienne, la stratégie ouvrira un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays, visant à doubler les investissements réciproques et à faire figurer l’un parmi les 10 principaux partenaires commerciaux de l'autre.

La stratégie se concentre sur des secteurs clés qui ont de nouvelles opportunités de marché pour aider les deux économies à se remettre de la pandémie de COVID-19, et promouvoir un développement inclusif et durable avec une grande résilience aux influences extérieures, a-t-il dit.

Elle souligne l'importance de respecter et de renforcer un système commercial mondial fondé sur des règles internationales, qui sert de base pour promouvoir le libre-échange et relever conjointement les défis communs, a-t-il indiqué.

Au cours des 30 dernières années, le commerce bilatéral Australie-Vietnam a connu une croissance rapide, pour atteindre 10 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de 2021, soit une hausse de 50% en glissement annuel. Les investissements réciproques se sont chiffrés à 2,5 milliards de dollars.

Il existe un énorme potentiel pour le Vietnam et l'Australie d'étendre leur coopération commerciale et leurs investissements, car les deux économies ont leurs propres avantages comparatifs qui sont complémentaires, a souligné Chu Hoang Long.

La stratégie est une étape inévitable dans les relations entre le Vietnam et l'Australie, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam doit profiter du soutien de l'Australie pour améliorer son climat des affaires, mieux se préparer à recevoir des transferts de technologies et mettre à niveau les chaînes de valeur en termes de gestion et de technologies pour se connecter rapidement aux chaînes de valeur australiennes et atteindre les chaînes de valeur mondiales.- VNA