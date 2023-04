Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a reçu lundi 17 avril à Hanoi le ministre australien du Commerce et du Tourisme Don Farrell, a invité les deux parties à développer leur commerce bilatéral de manière plus équilibrée en promouvant les exportations vietnamiennes vers l’Australie.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) serre la main du ministre australien du Commerce et du Tourisme Don Farrell. Photo : VNA

Il a demandé à l’Australie de faciliter davantage l’accès au marché australien des produits électroniques, des chaussures, des textiles et des produits agricoles vietnamiens, car certains des marchés vietnamiens se contractent actuellement en raison de difficultés générales à créer des emplois et des moyens de subsistance pour leurs populations.A l’heure des célébration du cinquantenaire des relations diplomatiques en 2023, le chef du gouvernement a proposé que l’Australie se renforce dans un certain nombre de domaines forts des deux deux pays, tels que l’éducation et la formation, l’économie numérique, l’innovation, les énergies renouvelables, le travail, le tourisme, les échanges populaires et l’agriculture de haute technologie.Le Vietnam et l’Australie ont porté leurs relations au niveau de partenariat stratégique en mars 2018, et ont convenu, lors de l’entretien entre le président Vo Van Thuong et le gouverneur général d’Australie David Hurley, le 4 avril à Hanoi, d’échanger sur l’élévation des liens au niveau de partenariat stratégique intégral en temps opportun.La coopération en matière d’économie, de commerce et d’investissement a continué d’obtenir de nombreux résultats positifs. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 15,7 milliards de dollars en 2022, en hausse de près de 27% par rapport à 2021. L’Australie est devenue le 7e partenaire commercial du Vietnam qui est devenu son 10e partenaire commercial.