Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Depuis son éclatement en mars 2020, la pandémie de COVID-19 a eu un impact majeur sur les économies émergentes d'Asie du Sud-Est, entraînant la fermeture d'entreprises, perturbant les chaînes d'approvisionnement et affectant des milliers de travailleurs. Cependant, dans le processus de reprise post-pandémique, les chiffres montrent que les économies d'Asie du Sud-Est continuent de croître grâce à la reprise de la demande intérieure et à l'assouplissement des restrictions pour contrôler l'épidémie.



Selon Rajiv Biswas, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence, l'Asie du Sud-Est devrait être l'une des régions à la croissance la plus rapide au monde et elle demeurera une destination clé pour les investissements directs étrangers de sociétés multinationales en provenance des Etats-Unis, d’Union européenne et d’Asie du Nord-Est.



Le gouvernement indonésien a déclaré qu'il continuerait de maintenir la croissance économique nationale au-dessus de 5% jusqu'au troisième trimestre 2022 dans un contexte d'instabilité mondiale. Si l'économie nationale maintient ce taux de croissance au troisième trimestre, l'Indonésie pourrait atteindre l'objectif de croissance de 5 à 5,2% à la fin de l'année.



Pour Singapour, au deuxième trimestre 2022, l'économie de Singapour a progressé de 4,8% par rapport à la même période en 2021.



De son côté, le gouvernement malaisien reste optimiste quant à la croissance du PIB en 2022 en raison de la réouverture de l'économie.

Au port de Singapour. Photo: Xinhua/VNA



En Thaïlande, plusieurs économistes ont déclaré que l'économie du pays continuerait de se redresser au second semestre de cette année, grâce à l'augmentation de la consommation privée et du nombre d’arrivées internationales. La Banque centrale thaïlandaise (BoT) maintient les prévisions de croissance du PIB de la Thaïlande pour 2022 à 3,3% car la reprise économique s'accélère.



Pour l'économie vietnamienne, l'Institut central de gestion économique (CIEM) propose deux scénarios de croissance économique en 2022. Ainsi, dans le scénario plus optimiste, le CIEM prévoit que la croissance économique du Vietnam en 2022 pourrait atteindre 6,9%, assez élevé par rapport au scénario de base de 6,7%.



Concernant les solutions pour les six derniers mois de 2022, la directrice Tran Thi Hong Minh a indiqué que le CIEM avait proposé d'accélérer les réformes même dans le contexte de la reprise économique, afin de réduire les pressions inflationnistes et de créer de nouveaux espaces pour le développement des entreprises.-VNA