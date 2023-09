Hanoi (VNA) - Le Vietnam et l’Arabie saoudite disposent d’un potentiel substantiel pour améliorer l’efficacité de leur coopération commerciale et d’investissement, a-t-on appris lundi 11 septembre lors d’un forum d’affaires à Hanoi.

Le forum d'affaires a réuni plus de 750 représentants de ministères, d'agences, de fonds d'investissement et d'entreprises du Vietnam et de l'Arabie saoudite. Photo : VNA

Le forum, organisé conjointement par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, l’ambassade et la Chambre de commerce et d’industrie de Riyad d’Arabie saoudite, a réuni plus de 750 représentants de ministères, d’agences, de fonds d’investissement et d’entreprises.

Dans son discours, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a qualifié le forum d’une preuve éclatante de la détermination des deux parties à élever les relations Vietnam-Arabie saoudite à une nouvelle hauteur.

Il a demandé aux participants d’examiner les opportunités et les défis, et de proposer des solutions pour mettre en œuvre efficacement les quatre piliers de la coopération qui augmentent le commerce bilatéral; promouvoir les investissements dans l’énergie, les hautes technologies, l’industrie lourde et l’industrie alimentaire ; renforcer la coopération dans les domaines des technologies de l’information, de la transformation numérique et des télécommunications ; et donner un nouvel élan au tourisme et à la collaboration professionnelle de manière durable, efficace et de haute qualité.

Le vice-Premier ministre a également suggéré trois groupes de tâches clés : compléter le cadre juridique et politique pour faciliter la coopération économique ; intensifier le partage d’informations sur le marché et les opportunités de coopération ; et organiser efficacement des activités reliant les localités et les entreprises.

S'adressant au forum, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu a exhorté les entreprises à utiliser la réciprocité des deux économies et à favoriser leur connectivité pour conclure des accords de coopération spécifiques.

L’ambassadeur Mohammed Ismaeil A. Dawhly a souligné que l’Arabie saoudite attache de l’importance à forger une amitié et une coopération multiforme avec le Vietnam, affirmant qu’il restait suffisamment de marge pour que les deux pays renforcent leurs relations commerciales et d’investissement.

A cette occasion, la Chambre de commerce et d’industrie de Riyad d’Arabie saoudite et ses associations et entreprises ont signé des documents de coopération avec le Département de l’industrie et du commerce de la province vietnamienne de Bên Tre, le Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de la province vietnamienne de Binh Phuoc, l’Association des jeunes entrepreneurs de la ville portuaire de Hai Phong, et le Département de l’industrie et du commerce de la province de Ninh Thuân.

A l’issue du forum, les entreprises des deux pays ont également signé quatre protocoles d’accord de coopération et deux contrats.

Au cours de son séjour au Vietnam, la délégation commerciale saoudienne rencontrera des représentants de certains ministères et secteurs économiques, et visitera la ville de Hai Phong ainsi que certains parcs industriels et grands groupes du Vietnam.

L’Arabie saoudite est l’un des principaux partenaires économiques du Vietnam au Moyen-Orient, avec un commerce bilatéral de plus de 2,7 milliards de dollars en 2022, en hausse de 32,4% sur un an. – VNA