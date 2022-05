Hanoi (VNA) – Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hiêu et le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger Chakib Rachid Kaid ont coprésidé vendredi 27 mai à Hanoi la 3e consultation politique au niveau de vice-ministre des Affaires étrangères.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hiêu et le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger Chakib Rachid Kaid lors de la consultation politique à Hanoi, le 27 mai. Photo : VNA

Dans une atmosphère de confiance et de sincérité, les deux parties se sont réjouies des progrès de la coopération multiforme entre le Vietnam et l’Algérie ces dernières années, affirmant que malgré la pandémie de Covid-19, les deux pays ont maintenu des contacts et rencontres via les canaux du Parti et de l’État et ont progressivement rétabli leurs liens économiques.

Les deux parties ont convenu d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, de veiller à élargir la collaboration dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, et de renforcer leur coopération dans les domaines de la culture et des sports ainsi que les partenariats entre les localités.

Le secrétaire général Chakib Rachid Kaid a salué le rôle du Vietnam au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et a félicité le pays qui a réussi son mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies en 2020-2021.

Les deux responsables ont partagé le point de vue selon lequel le Vietnam et l’Algérie devraient poursuivre leur coopération étroite et leur soutien mutuel au sein des organisations internationales, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région et le monde en général, et aux intérêts communs des nations en développement.

Ils ont assisté à la signature d’un protocole d’accord sur la coopération entre l’Académie diplomatique du Vietnam et l’Institut diplomatique et des relations internationales (IDRI) de l’Algérie.

A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a reçu le secrétaire général Chakib Rachid Kaid. Il a affirmé que le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens attachent toujours de l’importance aux relations traditionnelles et fidèles entre les deux pays, et a exprimé son espoir d’approfondir les relations bilatérales.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a remercié le gouvernement algérien d’avoir facilité les projets pétroliers et gaziers du Vietnam et d’avoir soutenu la communauté vietnamienne en Algérie.

Il a également suggéré que les deux ministères se coordonnent davantage pour renforcer leur coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la politique, de la diplomatie et de l’économie, la priorité étant donnée au commerce, au pétrole et au gaz, au travail et à l’agriculture.

Le ministre Bui Thanh Son a appelé à des efforts conjoints pour accélérer l’organisation de la 12e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Algérie au quatrième trimestre de cette année, et organiser des activités marquant le 60e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.



Dans le cadre de sa visite au Vietnam, le secrétaire général Chakib Rachid Kaid a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée et au général Vo Nguyên Giap en sa résidence, et a rendu une visite de courtoisie au ministre de la Construction Nguyên Thanh Nghi, président du sous-comité vietnamien du Comité intergouvernemental Vietnam-Algérie. – VNA