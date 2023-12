Le vice-ministre de la Sécurité publique, le général de corps d’armée Luong Tam Quang (gauche) et le commissaire général adjoint de la police royale thaïlandaise, le général de police Surachate Hakparn. Photo : VNA

Bangkok, 9 décembre (VNA) - Le vice-ministre de la Sécurité publique, le général de corps d’armée Luong Tam Quang, a eu le 8 décembre, une séance de travail avec le commissaire général adjoint de la police royale thaïlandaise, le général de police Surachate Hakparn, à Bangkok le 8 décembre.Le général de corps d’armée Luong Tam Quang, qui accompagne le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue lors d'une visite officielle en Thaïlande, a exprimé sa satisfaction quant à la coopération fructueuse entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et la police royale thaïlandaise dans la prévention et la lutte contre la criminalité, contribuant à assurer la sécurité nationale et l'ordre social et la sécurité de chaque pays.Pour sa part, le général Pol Surachate s'est réjoui de la collaboration efficace entre les deux parties dans de nombreux domaines. Il a souligné que la visite de la délégation du ministère vietnamien de la Sécurité publique offre aux deux parties une opportunité de renforcer la compréhension mutuelle et d'instaurer la confiance, contribuant ainsi à la réalisation d'accords de haut niveau entre les deux pays.Le général Pol Surachate a hautement apprécié la coordination active du ministère vietnamien de la Sécurité publique ces derniers temps, notamment son soutien à l'arrestation et à la remise d'un certain nombre de criminels fuyant le Vietnam.Les deux parties ont noté que le protocole d'accord signé entre les deux services de police en 2016 a guidé les forces compétentes des deux pays dans la mise en place de leur partenariat dans des domaines particuliers, contribuant ainsi à promouvoir la coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée.Les deux responsables ont discuté d'un large éventail de questions concernant la sécurité et ont souligné les défis en matière de lutte contre le terrorisme. Ils ont convenu d'accroître l'échange d'informations par le biais des mécanismes de coopération d'Interpol et de travailler ensemble pour lutter contre la traite des êtres humains, l'immigration et le séjour illégaux.Ils ont également souligné la nécessité de promouvoir la collaboration en matière de formation.Les responsables du ministère de la Sécurité publique du Vietnam et de la police royale thaïlandaise se sont engagés à continuer de mettre en œuvre leur engagement de ne permettre à aucun individu ou organisation d'utiliser le territoire d'un pays pour nuire à l'autre.Ils favoriseront également l'échange d'informations et la coordination dans la vérification, l'enquête et l'arrestation des criminels transnationaux cachés, conformément à la législation de chaque pays et aux pratiques internationales.Dans le même temps, ils envisageront d'envoyer des officiers de liaison travailler dans leurs pays respectifs.Le même jour, le général de corps d’armée Luong Tam Quang a eu une réunion avec le secrétaire général adjoint du Conseil national de sécurité de Thaïlande, Voranut Khongmuang.Il a souligné la bonne coopération entre le Vietnam et la Thaïlande en général et entre les deux forces de police en particulier, avec des réunions régulières de groupes de travail conjoints sur la coopération politique et sécuritaire pour discuter de questions d'intérêt commun.Voranut Khongmuang a affirmé que la Thaïlande se tenait toujours côte à côte et coopérait avec le Vietnam dans la prévention et la lutte contre la criminalité. La Thaïlande ne permet jamais à aucun individu, organisation ou pays d'utiliser son territoire pour nuire aux pays voisins, a-t-il déclaré.La Thaïlande se coordonnera étroitement avec le ministère vietnamien de la Sécurité publique pour mettre en œuvre des programmes et des plans de coopération dans les temps à venir afin de contribuer à promouvoir le développement socio-économique des deux pays, ainsi que de la région de l'Asie du Sud-Est, a-t-il souligné.Lors de la réunion, les deux parties ont convenu d'un certain nombre de mesures visant à renforcer la coopération dans l'échange d'informations, l'arrestation et la remise des criminels recherchés d'un pays à l'autre, conformément aux lois de chaque pays et aux pratiques internationales, tout en accélérant les négociations pour un accord d'extradition entre les deux pays.Ils ont également convenu de travailler ensemble à l'organisation de la 12e réunion du Groupe de travail conjoint sur la coopération politique et sécuritaire au Vietnam, prévue en juillet 2024. - VNA