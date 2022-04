La 4e réunion du Comité mixte du commerce Vietnam – Thaïlande. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La 4e réunion du Comité mixte du commerce Vietnam – Thaïlande a eu lieu le 20 avril à Bangkok, en Thaïlande, en vue d’élargir la coopération bilatérale dans le commerce et l'investissement.

La réunion a été coprésidée par le ministre vietnamien du Commerce et de l’Investissement, Nguyen Hong Dien, et le vice-Premier ministre et ministre thaïlandais du Commerce, Jurin Laksanawisit.

Lors de la réunion, le vice-Premier ministre et ministre thaïlandais du Commerce, Jurin Laksanawisit, a hautement apprécié les réalisations du développement socio-économique du Vietnam, ses résultats positifs dans le contrôle de la pandémie de COVID-19 ainsi que sa forte reprise économique après la pandémie.

Il a affirmé que la Thaïlande considérait le Vietnam comme un partenaire de premier important en Asie du Sud-Est, et attachait une grande importance à la promotion de la coopération économique et commerciale avec ce pays.

De son côté, le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a affirmé que les initiatives, solutions et actions concrètes convenues lors de la réunion créeraient de nouveaux moteurs pour la coopération bilatérale dans l’économie et le commerce, renforceraient également leur coordination dans l’ASEAN et au sein des cadres de coopération multilatéraux et régionaux.

Le Vietnam et la Thaïlande ciblent 25 milliards de dollars de commerce bilatéral. Photo: VNA

Les deux parties ont évalué leur coopération depuis la 3e réunion du Comité en 2018, dont des résultats obtenus ainsi que certains obstacles dans les relations commerciales et de coopération dans des domaines concernés.

Elles ont également discuté et convenu d'un certain nombre d'orientations, de solutions et de plans d'action concrètes dans la période post-COVID-19 en vue d'atteindre le commerce bilatéral de 25 milliards de dollars fixés par les Premiers ministres des deux pays, et d’approfondir le partenariat économique entre les deux pays.

Malgré l’impact de la pandémie de COVID-19 et de nombreuses difficultés, les échanges commerciaux entre les deux pays en 2021 ont atteint 18,8 milliards de dollars, en hausse de 17,9% sur un an.

Lors de la réunion, les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, notamment le commerce, l'investissement, l'agriculture, les transports, la banque, le travail et la propriété intellectuelle.

Les deux parties ont également convenu de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein des mécanismes sous-régionaux, régionaux et multilatéraux tels que l'Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le Sommet Asie-Europe (ASEM), le Sommet des trois rivières Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS), le Cambodge, le Laos, le Myanmar, le Vietnam et la Thaïlande (CLMVT), la coopération Mékong-Lancang (MLC), l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), etc.



Elles sont tombées d’accord pour coordonner dans la mise en œuvre et la mise à niveau de l'Accord sur le commerce des marchandises de l'ASEAN (ATIGA) et les accords de libre-échanges de l’ASEAN+...

À la fin de la réunion, les deux chefs de délégation ont approuvé le procès-verbal de la réunion, affirmant qu'ils coordonneront étroitement et travailleront avec les agences concernées pour mettre en œuvre les résultats de la réunion, contribuant ainsi à promouvoir davantage l'amitié et la coopération économique et commerciale entre les deux pays.

Dans le cadre de sa visite de travail en Thaïlande, le 20 avril, le ministre vietnamien Nguyen Hong Dien a eu des séances de travail avec les dirigeants de la banque Kasikorn et de Central Group.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien répond à l'interview du correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information. Photo: VNA

Répondant au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a déclaré que le Vietnam et la Thaïlande avaient entretenu des relations du partenariat stratégique renforcé durant ces 45 dernières années. Les deux pays ont affirmé l'importance et la détermination à développer leurs relations plus profondes, plus efficaces et plus substantielles sur la base du respect mutuel, de la compréhension et de l’intérêt commun à tous les niveaux et dans tous les domaines.

La Thaïlande est le plus grand partenaire commercial et le plus important marché à l’exportation du Vietnam dans l'ASEAN, et le 9e investisseur au Vietnam. Le Vietnam est le deuxième partenaire commercial de la Thaïlande au sein de l'ASEAN. Les deux pays recèlent de nombreux potentiels pour promouvoir le commerce bilatéral et la coopération dans les domaines comme l’énergie, les transports, les logistiques, la finance, la banque, l’agriculture, l’investissement…, a-t-il estimé.

Lors de cette 4e réunion, le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce a demandé à la partie thaïlandaise de résoudre les problèmes dans les activités d'importation et d'exportation pour éliminer les difficultés des entreprises nationales, a-t-il fait savoir.

Le ministère vietnamien a proposé à la partie thaïlandaise d'accélérer l’autorisation de l'importation de cinq fruits frais vietnamiens (pomme cannelle, pomelo, ramboutan, fruit de la passion, pomme de lait).

Les deux parties ont convenu de renforcer l'échange d'informations sur les procédures d'importation pour un certain nombre d'articles afin les fournir aux entreprises, a-t-il ajouté. -VNA