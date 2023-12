La vice-présidente de la Commission des Relations extérieures de l’AN Le Thu Ha,. Photo : VNA

Hanoï, 6 décembre (VNA) - La visite officielle du président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Vuong Dinh Hue en Thaïl an de vise à consolider et à élargir de manière proactive la base des relations politiques, à promouvoir une coopération efficace et pratique entre les deux pays dans tous les domaines et les canaux tels que le Parti, l'Assemblée nationale, le gouvernement et l'échange entre les deux peuples.C'est ce qu'a déclaré Le Thu Ha, vice-présidente de la Commission des Relations extérieures de l’AN, à la presse à la veille de la visite officielle de Vuong Dinh Hue en Thaïlande, du 7 au 10 décembre.Selon la responsable, le voyage contribuera également à renforcer la confiance politique, à construire et à consolider les relations personnelles entre les hauts dirigeants des deux pays.Il s'agit de la première visite officielle de Vuong Dinh Huê en Thaïlande en tant que président de l'Assemblée nationale, et également de la première visite d'un haut dirigeant vietnamien dans ce pays après la formation de son nouveau gouvernement.Ces dernières années, le partenariat stratégique renforcé entre le Vietnam et la Thaïlande continue de se développer de manière fructueuse dans de nombreux domaines, tels que la politique, la défense, la sécurité et l'économie, et enregistre des progrès dans les domaines de l'énergie, de la culture, du tourisme, de l'éducation et des échanges populaires.Les deux pays renforcent la mise en œuvre de la stratégie des « Trois connexions » qui inclut les chaînes d'approvisionnement ; les entreprises et les localités ; et les stratégies de croissance durable.Les relations entre les organes législatifs se sont régulièrement améliorées grâce aux visites fréquentes de délégations, à une coordination étroite dans les forums multilatéraux et aux contacts de haut niveau en dehors de ces événements.En ce sens, a noté Le Thu Ha, la visite de Vuong Dinh Hue montre l'importance que le Vietnam attache au renforcement du partenariat stratégique bilatéral renforcé.Au cours de leur visite, comme prévu, les deux parties discuteront des orientations et des mesures visant à promouvoir les relations bilatérales au cours de la période 2022-2027, ainsi que de la coopération entre les deux organes législatifs dans le cadre bilatéral et multilatéral.Le chef de l’AN vietnamienne mènera plus de 30 activités à Bangkok et dans la province d'Udon Thani, tiendra des réunions avec les hauts dirigeants et assistera à des événements politiques, diplomatiques, économiques et culturels.En outre, les deux parties signeront des accords de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des représentants de Thaïlande, ainsi qu'entre le Bureau de l'Assemblée nationale du Vietnam et le Secrétariat de la Chambre des représentants de Thaïlande . - VNA