Des intervenants lors du dialogue . Photo: VNA

Moscou (VNA) - Le Dialogue d’affaires Russie-Vietnam s’est tenu mardi 6 septembre dans la ville de Vladivostosk, dans l’Extrême-Orient russe, dans le cadre du 7e Forum économique oriental (EEF), visant à renforcer la coopération commerciale entre les deux pays.



Ce dialogue, le premier du genre dans les relations vietnamo-russes a été introduite dans le cadre de l’EEF, avec la participation de nombreuses entreprises des deux pays, montre un grand intérêt de la Russie pour le développement de ses relations avec le Vietnam, a déclaré en visioconférence l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi.



Il s’agit d’une bonne occasion pour les organes et les entreprises des deux pays d’avancer des mesures pour renforcer les relations bilatérales dans les temps à venir, a indiqué le diplomate



L’ambassade du Vietnam en Russie est prête à coopérer et à créer des conditions favorables pour que la coopération entre l’Extrême-Orient russe et le Vietnam se développe de manière substantielle, apportant des bénéfices aux entreprises et aux peuples des deux pays, a-t-il fait savoir.



De son côté, le vice-ministre russe de l’Agriculture Sergey Levin a déclaré que la Russie et le Vietnam disposent d’un énorme potentiel en matière de commerce.



Pour le président de l’Union russe des industriels et des entrepreneurs, Alexander Shokhin, les entreprises vietnamiennes ont toutes les cartes en main pour faire valoir leurs atouts dans certains domaines en Russie tels que la restauration.

Panorama du dialogue. Photo: VNA



Lors du dialogue, la plupart des participants se sont déclarés optimistes quant aux perspectives de renforcement de la coopération commerciale entre les deux pays.

Se tenant sur le campus de l’Université fédérale d’Extrême-Orient jusqu’à jeudi, le forum de cette année, placé sous le thème "En route vers un monde multipolaire", comprend des événements clés tels que l’exposition "The Far East Street" qui présente les opportunités économiques, d’investissement et de tourisme de toutes les 11 régions de l’Extrême-Orient russe.

"L’Extrême-Orient se développe. Plus de 2.700 projets d’investissement sont mis en œuvre sur son territoire aujourd’hui. En outre, 120.000 emplois ont été créés", a déclaré lundi le vice-Premier ministre russe et envoyé présidentiel dans le district fédéral d’Extrême-Orient, Iouri Troutnev, lors de l’ouverture de l’exposition.

"Nous ouvrons ‘The Far East Street’ pour la septième fois. Des milliers d’invités de dizaines de pays du monde se rassemblent sur les terres côtières pour parler de coopération, du développement du pays et de l’Extrême-Orient, en particulier", a-t-il déclaré.

Lancé en 2015, l’EEF, organisé tous les ans, vise à soutenir le développement économique de l’Extrême-Orient russe et à étendre la coopération internationale dans la région Asie-Pacifique, selon le site officiel de l’événement. – VNA