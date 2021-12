La cheffe adjointe de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti, Nguyen Thi Hoang Van, prend la parole lors de la conférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La cheffe adjointe de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti, Nguyen Thi Hoang Van, a assisté le 15 décembre à la conférence virtuelle intitulée "Deux siècles d'amitié, deux décennies de partenariat stratégique entre le Vietnam et la Russie".

L’événement a été organisé par la Commission des relations extérieures de Saint-Pétersbourg à l'occasion du 20e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique entre le Vietnam et la Russie.

Depuis l'établissement du partenariat stratégique en 2001 et du partenariat stratégique intégral en 2012, les relations de coopération entre le Vietnam et la Russie ne cessent de se développer dans tous les domaines, en particulier la politique, l’économie, le commerce, l’investissement, la sécurité et la défense, l’éducation et la formation..., selon les interventions présentées lors de la conférence.

Photo : VNA

La cheffe adjointe de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti, Nguyen Thi Hoang Van, a affirmé que la politique cohérente du Parti et de l'État du Vietnam visait à consolider et à renforcer des relations avec la Russie, en promouvant la coopération via les canaux du Parti, de l'État et des personnes dans tous les domaines.

La Déclaration commune sur la vision du Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie d’ici 2030, adoptée à l'occasion de la dernière visite officielle du président Nguyen Xuan Phuc en Russie, montre la détermination de hauts dirigeants des deux pays pour renforcer la relation de coopération stratégique entre le Vietnam et la Russie, créant la base d'une coopération plus étroite entre les deux pays.

Lors de l’événement, les participants ont échangé et convenu d'un certain nombre de programmes et d'activités pour célébrer le 10e anniversaire de la signature de la Déclaration sur le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie en 2022. -VNA