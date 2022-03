L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi (à droite), et Andreï Yatskin, premier vice-président du Conseil de la Fédération de Russie. Photo: VNA



Moscou (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, a rencontré, le 1er mars à Moscou, Andreï Yatskin, premier vice-président du Conseil de la Fédération de Russie, et Konstantin Kosachev, vice-président du Conseil de la Fédération de Russie.



Les deux parties ont discuté des mesures visant à maintenir la dynamique de la coopération économique et des échanges entre les deux peuples en cette nouvelle situation actuelle. Elles ont affirmé que le Vietnam et la Russie se considéraient comme des partenaire fiables, une priorité dans la politique étrangère, et organisaient cette année le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique intégral.



Les deux parties ont hautement apprécié les résultats de la visite officielle du président Nguyen Xuan Phuc en Russie en décembre 2021, affirmant que cette visite avait donné un nouvel élan pour promouvoir le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie dans de nombreux domaines.



L'ambassadeur Dang Minh Khoi a suggéré que le Conseil de la Fédération de Russie (Chambre haute) veille à promouvoir la coopération entre les localités des deux pays, continue de soutenir la construction d’une statue du Président Ho Chi Minh à Saint-Pétersbourg, qui devrait être inaugurée en 2023 à l'occasion du centenaire de l'arrivée du Président Ho Chi Minh en Russie. Il a également remercié la partie russie pour son soutien à la communauté vietnamienne en Russie et aux investisseurs vietnamiens.



S’agissant de la situation en Ukraine, l’ambassadeur Dang Minh Khoi a affirmé que le Vietnam était très préoccupé par la situation en Ukraine, appelant les parties concernées à faire preuve de retenue, à respecter la Charte des Nations Unies et les principes fondamentaux du droit international, et à poursuivre le dialogue dans la recherche d'une solution pacifique. Il a également déclaré que le Vietnam était très intéressé à assurer la sécurité absolue des citoyens et des entreprises vietnamiens dans la situation actuelle, ainsi que leurs biens, leurs droits et intérêts légitimes. -VNA