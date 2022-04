Moscou (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Russie Dang Minh Khôi et le vice-ministre russe de l’Agriculture Sergey Levin ont discuté le 7 avril à Moscou des mesures visant à renforcer la coopération agricole entre les deux pays.

Lors de la rencontre entre l’ambassadeur du Vietnam en Russie Dang Minh Khôi et le vice-ministre russe de l’Agriculture Sergey Levin. Photo: VNA

Lors de leur réunion, ils ont partagé l’avis que le commerce des produits agricoles entre les deux pays restait encore inférieur à leurs attentes ainsi qu’à la capacité de leurs entreprises.Selon l’ambassadeur Dang Minh Khôi, fin 2021, la Russie a autorisé 50 entreprises vietnamiennes à expédier des produits aquatiques en Russie. Entre-temps, 55 entreprises russes ont été autorisées à exporter de la viande et 77 autres produits aquatiques vers le Vietnam.Il s’agit d’une prémisse importante pour que les deux pays consolident et élargissent leur coopération dans le commerce et la production agricoles, a souligné le diplomate.Pour sa part, Sergey Levin a estimé que le Vietnam et la Russie disposaient d’un fort potentiel pour renforcer leur partenariat dans le commerce agricole, notant que nombre de leurs produits pourraient être exportés vers le marché de l’autre pays.Passant en revue une série d’événements et de mesures prises l’année dernière pour renforcer la collaboration bilatérale, le responsable russe a souligné que ces mesures avaient contribué de manière significative au commerce agricole bilatéral.Les exportations agricoles du Vietnam vers la Russie ont atteint 612,7 millions de dollars l’année dernière, en hausse de 25% par rapport à 2020. Pendant ce temps, la Russie a expédié pour 523,1 millions de dollars de produits agricoles vers le Vietnam, soit une augmentation de 21% en glissement annuel.Le Vietnam est le premier fournisseur de café, de produits aquatiques, de noix de cajou, de poivre et de thé de la Russie.La Russie est un important fournisseur de viande du Vietnam, avec un chiffre d’affaires de 137 millions de dollars en 2021, soit 43% de la valeur totale des exportations de viande de porc de la Russie.Les exportations russes d’engrais vers le Vietnam ont également progressé de 162% l’année dernière pour atteindre 153,3 millions de dollars. – VNA