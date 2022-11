Le ministre de la Sécurité publique, le général Tô Lâm (droite) et l'ambassadeur de la République tchèque au Vietnam, Hynek Kmonicek. Photo : VNA

Hanoï, 2 novembre (VNA) - Le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les forces de l'ordre de la République tchèque ont travaillé en étroite collaboration pour lutter contre les crimes, en particulier les crimes transnationaux, de haute technologie, de drogue et de trafic d'êtres humains, tout en prenant des mesures pour protéger les citoyens de chaque pays, a déclaré le ministre de la Sécurité publique, le général Tô Lâm.Lors d'une réception le 2 novembre à Hanoï pour le nouvel ambassadeur de la République tchèque au Vietnam, Hynek Kmonicek, Tô Lâm a suggéré aux deux parties de continuer à faciliter les visites à tous les niveaux, de mettre à jour les informations et de partager leurs expériences dans la lutte organisée, transnationale, les crimes de haute technologie et liés à la traite des êtres humains.Il a proposé d'empêcher tout individu ou organisation de profiter d'un pays pour saboter l'autre, assurer conjointement la sécurité et la sûreté des activités d'investissement, de commerce, de travail, d'étude et de tourisme des peuples des deux nations, garantir les droits et intérêts légitimes des citoyens et des bureaux de représentation d'un pays sur le territoire de l'autre, et coopérer pour assurer la sécurité des visites des délégations de haut rang.Le ministre Tô Lâm a suggéré à l'ambassadeur de discuter avec les agences compétentes de la République tchèque de la possibilité de négocier un accord bilatéral d'extradition et de signer un nouvel accord sur l'assistance judiciaire dans les affaires pénales et civiles en remplacement de celui signé en 1984.Il a appelé à l'attention sur la coordination dans les domaines où les deux nations ont des atouts comme la défense, la fabrication, l'énergie, l'exploitation minière, les soins de santé et l'agriculture, tirant ainsi le meilleur parti des avantages apportés par l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA).Le ministre a exprimé sa conviction que le diplomate servira de passerelle pour accroître la compréhension mutuelle et promouvoir la coopération dans les domaines prometteurs, en particulier dans la sécurité et l'ordre, et ceux dans le cadre des accords signés.Hynek Kmonicek, pour sa part, a fait l'éloge de l'amitié traditionnelle entre la République tchèque et le Vietnam.L'ambassadeur a promis qu'en sa qualité, il fera de son mieux pour renforcer les relations bilatérales, y compris les liens de sécurité et d'ordre.- VNA