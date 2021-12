Hanoi (VNA) – À l’invitation de son homologue sud-coréen Park Byeong-seug, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê se rendra dimanche 12 décembre en République de Corée pour une visite officielle.

La plupart des entreprises sud-coréennes s’engagent dans l’industrie manufacturière au Vietnam. Photo : VNA

L’année prochaine, les deux pays célèbreront le 30e anniversaire des relations diplomatiques, et cette visite du président de l’Assemblée nationale du Vietnam sera l’occasion de discuter des mesures destinées à hisser leur partenariat stratégique à un nouveau palier et à porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars.

La République de Corée est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam. En 2020, les échanges commerciaux entre les deux pys ont atteint 66 milliards de dollars, soit 12,85% de la valeur du commerce extérieur du Vietnam.

Elle reste le plus grand investisseur au Vietnam avec 9.165 projets, notamment dans la production et la fabrication. Environ 79% des entreprises sud-coréennes, dont Samsung, LG et Hyundai Motors, s’engagent dans l’industrie manufacturière.

Le Vietnam encourage et crée des conditions favorables pour que les entreprises sud-coréennes continuent à renforcer leur présence au Vietnam. Photo : VNA

Kyung Don Kim, chef du bureau de promotion des investissements de l’Agence sud-coréenne de promotion du commerce et de l’investissement (KOTRA) à Hanoi, a déclaré que le commerce bilatéral a connu une croissance substantielle malgré l’épidémie de Covid-19 et les entreprises sud-coréennes envisagent toujours de renforcer leur présence au Vietnam dans les temps à venir.

Le ministre vietnamienne de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên a affirmé que le Vietnam et la République de Corée disposent d’un énorme potentiel de coopération économique et commerciale, et les deux pays participent activement aux accords de libre-échange et aux chaînes de valeur mondiales.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce continuera à coopérer étroitement, à optimiser l’efficacité des mécanismes de coopération pour mettre en œuvre des tâches spécifiques ainsi qu’à mettre en œuvre des programmes d’action pour atteindre l’objectif de 100 milliards de dollars d’échanges commerciaux en 2023. – VNA