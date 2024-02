Hanoi (VNA) - Selon les données publiées la semaine dernière par l'Association sud-coréenne du commerce international, le chiffre d'affaires du commerce entre la République de Corée et le Vietnam a atteint près de 80 milliards de dollars en 2023.

Le Vietnam a ainsi devancé le Japon pour être le troisième partenaire commercial de la République de Corée, après la Chine et les États-Unis et ce, pour deux années consécutives. Le chiffre d'affaires entre les deux pays a augmenté de près de 160 fois, passant de 500 millions de dollars en 1992 à près de 80 milliards de dollars en 2023.

Selon Bae Yong Geun, ancien vice-président de la Chambre sud-coréenne de commerce et d'industrie au Vietnam, si ces derniers temps, les entreprises sud-coréennes ont essentiellement investi dans les secteurs qui demandent une grande quantité de main-d’œuvre, elles ont tendance maintenant à injecter de l’argent dans des domaines à haute valeur ajoutée, tels que la haute technologie, l'énergie, la finance et la banque, la fusion-acquisition ou le secteur tertiaire, comme l’a constaté Dô Nhât Hoàng, directeur du Département des investissements étrangers relevant du ministère du Plan et de l'Investissement.



«Les entreprises sud-coréennes s’intéressent aux secteurs tels que le numérique, l'électronique, l'énergie propre, l'économie verte, la transformation numérique et l'innovation. Ce sont leurs domaines excellents tandis que le Vietnam souhaite accélérer sa transition vers une économie verte, numérique et innovante. Le ministère du Plan et de l'Investissement a accompagné et accompagnera toujours les investisseurs sud-coréens pour qu’ils puissent rester longtempsau Vietnam», a-t-il noté. – VOV/VNA