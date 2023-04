Séoul (VNA) – Une haute délégation du ministère vietnamien de la Sécurité publique dirigée par le ministre Tô Lâm s’est entretenue jeudi 6 avril à Séoul avec le bureau du procureur général de la République de Corée (SPO) Lee Won-seok.

Le ministre de la Sécurité publique Tô Lâm lors de la séance de travail avec le bureau du procureur général de la République de Corée. Photo: VNA



Le général Tô Lâm a souligné que le Vietnam considérait toujours la République de Corée comme l’un de ses partenaires importants et à long terme, appréciant hautement les progrès dans de multiples aspects du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.



Avec le développement des relations diplomatiques entre les pays, le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le SPO ont signé un protocole d’accord sur la lutte contre la criminalité transnationale en 2019 afin de créer un couloir juridique pour une coordination efficace dans la lutte contre la criminalité. Les deux parties ont également activement partagé des informations sur les crimes tout en travaillant ensemble pour enquêter et détenir des criminels, a-t-il noté.



Afin de renforcer davantage la coopération entre les agences, le ministre a demandé aux deux parties d’élaborer un plan de renforcement de la collaboration dans des domaines tels que la lutte contre la criminalité, la vérification et l’investigation des affaires, l’échange d’informations, l’organisation de visites mutuelles à différents niveaux, la formation pour améliorer la capacité d’application de la loi, et d’assurer la sécurité et la sûreté des citoyens qui vivent, étudient et travaillent dans les pays des autres.



Il a également appelé le SPO à continuer à organiser des cours de formation en République de Corée pour le personnel du ministère vietnamien de la Sécurité publique en matière d’enquêtes criminelles, d’analyse et de collecte de données et de preuves électroniques, et de compétences en langue coréenne.



En accord avec les propositions du ministère vietnamien de la Sécurité publique, le procureur général Lee a souligné que les deux parties continueront à renforcer leur coopération dans la prévention et le contrôle des crimes, en particulier les crimes liés à la drogue et les crimes économiques.

Le 6 avril également, la délégation du ministère vietnamien de la Sécurité publique s’est rendue au siège de World Taekwondo et à l’ambassade du Vietnam à Séoul. – VNA