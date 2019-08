Cérémonie de signature du procole d'accord de coopération entre le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, et le ministère sud-coréen de la Santé et du Bien-être social. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, et le ministère sud-coréen de la Santé et du Bien-être social ont signé mercredi matin à Hanoï un protocole d’accord de coopération bilatérale dans le domaine de sécurité sociale.

S’adressant lors de la cérémonie de signature, le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Le Tan Dung a affirmé que la République de Corée avait obtenu au cours de ces dernières décennies des acquis notables s’agissant des politiques sociales, notamment des services et programmes du bien-être social.

Selon lui, le Vietnam peut acquérir des modèles et politiques de ce pays en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées, des personnes pauvres et vulnérables.

La signature de ce document établira un cadre de coopération pour que les deux parties accélèrent les activités dans le domaine du bien-être social et de la sécurité sociale ; partagent et discutent des politiques et échangent d’expériences en la matière, a déclaré le vice-ministre Le Tan Dung.

De son côté, le vice-ministre de la Santé et du Bien-être social sud-coréen Ganglip Kim a souligné que ces derniers temps, la coopération avec le Vietnam était l’une des tâches majeures du gouvernement sud-coréen, et que Séoul s’efforçait toujours de la réaliser.

La signature de ce protocole d’accord ouvrira un nouveau chapitre sur la sécurité sociale pour les deux pays, aidant les peuples vietnamien et sud-coréen à bénéficier davantage de politiques sociales et à rendre leur vie plus heureuse, a-t-il dit.

Aux termes de ce document, le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, et le ministère sud-coréen de la Santé et du Bien-être social ont convenu d’encourager et d’intensifier la coopération dans la sécurité sociale sur les principes d’égalité, d’intérêt commun et de respect des lois et des règles de chaque pays.

En outre, les deux parties intensifieront leur coopération dans les domaines de politiques de garantie des revenus, de politiques et programmes de protection sociale en faveur des nouveaux nés, des petits enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, etc. -VNA